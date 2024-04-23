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"У нас так не ходят!" В Челябинске мигрант чуть не сбил автомобилем велосипедистку UFS из-за её одежды

"У нас так не ходят!" В Челябинске мигрант чуть не сбил автомобилем велосипедистку UFS из-за её одежды

Автор:
23 апреля 2024 00:20
Сообщество : Жить в России
Метки: Автомобиль   Челябинск   велосипедистка   иностранный специалист   мигрант   одежда   
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В дружном многонациональном Челябинске иностранный специалист из Таджикистана на улице Толбухина намеренно подрезал на автомобиле чемпионку UFC и принялся сыпать в её адрес оскорблениями за то, что она русская и одета не так, как бы ему хотелось.

Уточняется, что неадекватный мигрант Исломиддин пристал к русским девушкам, катавшимся по городу на велосипедах. Сперва он преследовал их на машине, а затем и вовсе предпринял попытку наехать на них — спортсменки едва не попали под колеса.

Велосипедистки остановились и потребовали от злоумышленника извинений. Но тот вместо этого начал доказывать, что «у них так не ходят».

По словам одной из девушек, ценный иностранный специалист несколько раз выходил из машины и всячески оскорблял девушек за то, что они русские и не так одеты, в очень грубой форме с ненавистью, хотел даже ударить, но они начали вовремя снимать на телефон., - пишет паблик ВК "Мегаватник".

Вот, что говорит одна из участниц этого культурного обмена:

Ему не понравилось то что мы ехали по дороге, видимо думает раз русские, еще и в шортах, значит можно давить, просил показать права на велосипед, сказал у них в Душанбе перед девушками не извиняются. Наорал на нас и развернулся через двойную сплошную дальше поехал гонять.

Одной из потерпевших оказалась российская гражданка, являющаяся профессиональным бойцом смешанных единоборств, Ирина Алексеева, - пишет сайт ОСН.

Исходя из заявлений чемпионки, приезжий даже пытался, выйдя из машины к ней приблизиться, но разглядев ее поближе, принял решение отступить, так как испугался, что девушка способна «проучить за неправильное поведение».

Кроме того, по словам спортсменки, приезжий похвастался, что у него вообще нет водительского удостоверения.

На видео «мужчина» ехидно улыбается и буквально получает удовольствие от этой перепалки — возможно, неадекват уже в не первый раз так терроризирует женщин на улицах, чтобы на него обратили внимание. Только в этот раз он нарвался не на ту — и получил, пока только словесный, но ответ. Ирина рассказала, что собрала видеоматериалы и будет писать заявление в полицию, ведь нельзя, чтобы такое агрессивное навязывание «их правил» оставалась безнаказанным.

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Метки: Автомобиль   Челябинск   велосипедистка   иностранный специалист   мигрант   одежда   
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17  комментариев
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2k
просто программист Час назад
Русского уже бы давно посадили бы за "разжигание", а кишлакородному обычно все с рук сходит. Медленно и терпеливо нас приучают, для начала, что это не категорически неприемлемо. Что дальше?
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171k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 минуты назад
сам одет как чухан..в такой одеже только дынями торговать...или картошку копать.
И как этот *ИГИЛовес по Москве без прав ездит?
Бастрыкин!
Иди на пенсию уже.
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29
dotams 3 минуты назад
Давно пора этих уродов из страны гнать. Чернота нас в открытую давит. Надо объединятся.
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7k
alex 7 минут назад
Барана нашли?
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16k
Alex 7 минут назад
К девчонок наверняка есть мужики. Найдут урода и объяснят, что такое хорошо и что такое плохо. Чурка дома хорошо а в России плохо
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15k
Yorge 10 минут назад
нужна новая рубрика на фишках, "мразота дня" и соответственно рейтинг по национальностям.
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729
FlakoBoy Полчаса назад
Как же задолбало видеть еб.альники этих примитивных, черножопых ублюдков на земле Русской!
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24k
Shtoppi 37 минут назад
ну че? когда этого черножопого из страны попросят? или как обычно местным мусорам нужно чтобы им кто-то из Москвы панка дал для ускорения?
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3k
mkcbhk 41 минуту назад
дак ехал бы к себе,
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24k
Killgrave 44 минуты назад
Эти обезьяны понимают только один язык - удар прикладом в бородатое иплище.
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45
Бывалый Трус 48 минут назад
А зачем вообще надо было дискутировать с этим дебилом? Мне его идеи вообще похеру. Вызываются менты и пусть с ним сами разговаривают.
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2k
Damvrot Hohlam 57 минут назад
надеюсь этого волосатого защеканца в кишлак выслали уже ?
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43k
Notan Blaine Час назад
Уже был похожий случай в подмосковье, там тоже один блюститель морали набросился на девушку, потому кук она одета была не правильно, а вдобавок посмела из дома вайти на пробежку.

https://www.ntv.ru/novosti/2785700/https://www.ntv.ru/novosti/2785700/
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11k
Дмитрий Час назад
У нас! Езжай домой баран!
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7k
Трям 2 часа назад
Чуркобес уже собирает чемоданы в родной кишлак.
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2
homo cosmicus Трям Час назад
хорошо бы, но больше верится что спустят на тормозах((
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1450 постов (1379 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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