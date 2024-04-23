"У нас так не ходят!" В Челябинске мигрант чуть не сбил автомобилем велосипедистку UFS из-за её одежды

В дружном многонациональном Челябинске иностранный специалист из Таджикистана на улице Толбухина намеренно подрезал на автомобиле чемпионку UFC и принялся сыпать в её адрес оскорблениями за то, что она русская и одета не так, как бы ему хотелось.
Уточняется, что неадекватный мигрант Исломиддин пристал к русским девушкам, катавшимся по городу на велосипедах. Сперва он преследовал их на машине, а затем и вовсе предпринял попытку наехать на них — спортсменки едва не попали под колеса.
Велосипедистки остановились и потребовали от злоумышленника извинений. Но тот вместо этого начал доказывать, что «у них так не ходят».
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По словам одной из девушек, ценный иностранный специалист несколько раз выходил из машины и всячески оскорблял девушек за то, что они русские и не так одеты, в очень грубой форме с ненавистью, хотел даже ударить, но они начали вовремя снимать на телефон., - пишет паблик ВК "Мегаватник".
Вот, что говорит одна из участниц этого культурного обмена:
Ему не понравилось то что мы ехали по дороге, видимо думает раз русские, еще и в шортах, значит можно давить, просил показать права на велосипед, сказал у них в Душанбе перед девушками не извиняются. Наорал на нас и развернулся через двойную сплошную дальше поехал гонять.
Одной из потерпевших оказалась российская гражданка, являющаяся профессиональным бойцом смешанных единоборств, Ирина Алексеева, - пишет сайт ОСН.
Исходя из заявлений чемпионки, приезжий даже пытался, выйдя из машины к ней приблизиться, но разглядев ее поближе, принял решение отступить, так как испугался, что девушка способна «проучить за неправильное поведение».
Кроме того, по словам спортсменки, приезжий похвастался, что у него вообще нет водительского удостоверения.
На видео «мужчина» ехидно улыбается и буквально получает удовольствие от этой перепалки — возможно, неадекват уже в не первый раз так терроризирует женщин на улицах, чтобы на него обратили внимание. Только в этот раз он нарвался не на ту — и получил, пока только словесный, но ответ. Ирина рассказала, что собрала видеоматериалы и будет писать заявление в полицию, ведь нельзя, чтобы такое агрессивное навязывание «их правил» оставалась безнаказанным.
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И как этот *ИГИЛовес по Москве без прав ездит?
Бастрыкин!
Иди на пенсию уже.
https://www.ntv.ru/novosti/2785700/https://www.ntv.ru/novosti/2785700/