"У нас так не ходят!" В Челябинске мигрант чуть не сбил автомобилем велосипедистку UFS из-за её одежды

Одной из потерпевших оказалась российская гражданка, являющаяся профессиональным бойцом смешанных единоборств, Ирина Алексеева, - пишет сайт ОСН.

Исходя из заявлений чемпионки, приезжий даже пытался, выйдя из машины к ней приблизиться, но разглядев ее поближе, принял решение отступить, так как испугался, что девушка способна «проучить за неправильное поведение».

Кроме того, по словам спортсменки, приезжий похвастался, что у него вообще нет водительского удостоверения.

На видео «мужчина» ехидно улыбается и буквально получает удовольствие от этой перепалки — возможно, неадекват уже в не первый раз так терроризирует женщин на улицах, чтобы на него обратили внимание. Только в этот раз он нарвался не на ту — и получил, пока только словесный, но ответ. Ирина рассказала, что собрала видеоматериалы и будет писать заявление в полицию, ведь нельзя, чтобы такое агрессивное навязывание «их правил» оставалась безнаказанным.