Фрида Пушник – половинка самой себя

Каково это – отличаться от других и при этом понимать, что ты никогда не сможешь стать как все остальные?
Ответ на этот вопрос отлично знала Фрида Пушник – Фрида-полудевочка и звезда арены своего времени.
Фрида Пушник родилась без конечностей 10 февраля 1923 года в Конемо, штат Пенсильвания. Она настаивала, что состояние было вызвано неудачной операцией по удалению аппендицита, проведённой её матери во время беременности. Достоверность этого утверждения спорна. Но, что примечательно, по этому поводу даже был направлен судебный иск. Что свидетельствует о творческом подходе к жизни всей семьи.
Фрида была ярким свидетельством железной силы воли. Она не признавала себя инвалидом. Принимала своё состояние как данность и просто жила как все. Её мать была движущей силой – локомотивом этого стремления. И вскоре Фрида уже сама ела, шила, вязала и играла как обычные ребятишки. Интересно, что, держа ручку между плечом и подбородком, Фрида не только умела разборчиво писать. Девочка получила несколько наград за чистописание, тогда как здоровые дети с двумя конечностями писали как курица лапой.
В силу физиологии девочка была ограничена в движении, и мать ежедневно носила её в школу, а брат или сестра забирали.
В 1933 году Роберт Л. Рипли из «Хотите верьте, хотите нет!» узнал о Фриде и посетил её семью. Он осветил её историю, назвав «маленькой полудевочкой», и в итоге попросил её выступить на Всемирной выставке в Чикаго.
В девятилетнем возрасте Фрида в сопровождении матери и сестры начала выступать. Её выступление было не более чем демонстрацией навыков шитья, печатания и письма, но зрители были просто потрясены. Она повторяла пятиминутное выступление каждый час, и нередко это был 16-часовой рабочий день. За 6 лет гастролей её увидели миллионы людей.
Чтобы получить дополнительный доход, она продавала свои фотографии. За дополнительную плату лично их подписывала.
Немного позднее она вместе с сестрой и матерью присоединилась к цирку братьев Ринглинг и Барнума и Бейли. Сестра выступала как акробатка на трапеции и танцовщица, а мать работала в цирковом офисе секретарём. В 1944 году произошёл страшный пожар, унесший жизни 167 человек. Фриду, к счастью, прямо на стуле вынесла в безопасное место участница шоу менестрелей.
Несмотря на этот страшный опыт, Фрида не испугалась и продолжила карьеру вплоть до 1955 года, когда новые законы фактически запретили показывать человеческие уродства и лишили женщину средств к существованию. Она уехала на пенсию в Коста-Меса, Калифорния, где жила тихо и спокойно, украшая свой дом картинами маслом, которые писала сама.
В канун Рождества 2000 года жизнь Фриды Пушник оборвалась. Она умерла в возрасте 77 лет от рака мочевого пузыря. Женщина никогда не была замужем. Все родные к тому времени ушли из жизни. Но, несмотря на то, что она десятилетиями не появлялась на публике, новость о её смерти стала главной темой новостей.
Даже в посмертии «Маленькая полудевочка» осталась свидетельством силы человеческого духа. О чём наглядно свидетельствует остроумное и ироничное высказывание Пушник в одном из интервью: «По крайней мере, они не назвали меня безмозглой».
Источник:
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