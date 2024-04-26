Фрида Пушник – половинка самой себя

Фрида Пушник родилась без конечностей 10 февраля 1923 года в Конемо, штат Пенсильвания. Она настаивала, что состояние было вызвано неудачной операцией по удалению аппендицита, проведённой её матери во время беременности. Достоверность этого утверждения спорна. Но, что примечательно, по этому поводу даже был направлен судебный иск. Что свидетельствует о творческом подходе к жизни всей семьи.

Фрида была ярким свидетельством железной силы воли. Она не признавала себя инвалидом. Принимала своё состояние как данность и просто жила как все. Её мать была движущей силой – локомотивом этого стремления. И вскоре Фрида уже сама ела, шила, вязала и играла как обычные ребятишки. Интересно, что, держа ручку между плечом и подбородком, Фрида не только умела разборчиво писать. Девочка получила несколько наград за чистописание, тогда как здоровые дети с двумя конечностями писали как курица лапой.

В силу физиологии девочка была ограничена в движении, и мать ежедневно носила её в школу, а брат или сестра забирали.