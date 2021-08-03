Трейлер фильма "Главный герой" (2021)

У сотрудника крупного банка всё идёт по накатанной, пока он однажды не выясняет, что окружающий его мир — часть огромной видеоигры, где игроки могут делать всё, что захотят. И только он может спасти этот мир от окончательного уничтожения.

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Страна: США, Канада, Япония

Жанр: фантастика, боевик, комедия

Дата выхода в России: 12 августа 2021

В ролях: Райан Рейнольдс, Тайка Вайтити, Джоди Комер, Ченнинг Татум, Джо Кири, Лил Релл, Уткарш Амбудкар

Режиссер: Шон Леви