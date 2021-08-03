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Трейлер фильма "Главный герой" (2021)

Трейлер фильма "Главный герой" (2021)

Автор:
03 августа 2021 14:41
Сообщество : Кино
Метки: видео   кино   трейлер   сша   2021   фильм   Райан Рейнольдс   боевики   комедии   фантастика   тайка вайтити   Джоди Комер   ченнинг татум   Джо Кири   Лил Релл   Уткарш Амбудкар   Шон Леви   Канада   Япония   
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У сотрудника крупного банка всё идёт по накатанной, пока он однажды не выясняет, что окружающий его мир — часть огромной видеоигры, где игроки могут делать всё, что захотят. И только он может спасти этот мир от окончательного уничтожения.

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Метки: видео   кино   трейлер   сша   2021   фильм   Райан Рейнольдс   боевики   комедии   фантастика   тайка вайтити   Джоди Комер   ченнинг татум   Джо Кири   Лил Релл   Уткарш Амбудкар   Шон Леви   Канада   Япония   
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3  комментария
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65k
Максим 41 минуту назад
Главная проблема это замена актера дубляжа Рейнольдса постоянного на какого-то гламурного петуха со связями) В трейлере его озвучивает постоянный. Обожаю его, а была версия с заменой - это ужас.. не дай бог будет весь фильм с новым..
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14k
Иван Фёдорович 19 минут назад
когда фильм то выйдет???
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20k
Мерзавец... 23 минуты назад
Какой "свежий" трейлер однако, аж от 8 дек. 2019 г...
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