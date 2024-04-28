В Англии фанаты развеяли человеческий прах на футбольном поле, пришлось менять газон

Да что мы знаем о настоящих поклонниках футбола? Это вам не оголтелая толпа беснующихся людей, а настоящие и преданные фанаты, которые даже после смерти не хотят покидать любимый стадион.
С 2017 года болельщиков на поле домашней арены «Портсмута» не пускали, но после победы над «Барнсли» со счетом 3:2, которая ознаменовала возвращение клуба в чемпионат, фанатов выпустили на газон. И, как показала практика, зря.
Клуб «Портсмут» выиграл на своём поле и гарантировал себе путёвку во второй по значимости дивизион английского футбола — Чемпионшип. Команда не участвовала в турнире с 2012 года и успела пережить серьёзный кризис, поэтому фанаты громко отметили возвращение в турнир.
После финального свистка судьи болельщики выбежали на газон «Фраттон Парк», чтобы разделить радость со своими любимцами. Пока толпа радостно скакала, два фаната решили выполнить последнее желание своего друга — они развеяли над полем его прах.
Вряд ли кто-то из них догадывался, что человеческие останки в концентрированном виде испортят газон — они содержат калий и фосфат кальция, который уничтожает траву. Пострадавшими зонами были штрафная площадь и центральный круг. В результате персоналу «Фраттон Парка» пришлось в спешке менять газон, чтобы уже через пять дней он смог принять матч. Футбольный клуб «Портсмут» отказался от комментариев.
Что касается инцидента, полиция Хэмпшира сообщила SunSport: "Мы в курсе этого инцидента, но на данный момент у нас нет официальной жалобы по этому поводу".
Источник:
- Как плакали английские фанаты, когда хорваты отобрали у них мечту
- Расстроенный Макрон, ликующий Буэнос-Айрес и мама Месси: хроники чемпионата мира по футболу
- Англия VS Шотландия: настоящая история футбола
- Французы требуют переиграть финал ЧМ-2022
- Из-за акции в поддержку ЛГБТ спортклуб "Барселона" лишился около полумиллиона подписчиков
- по факту этот самый фанат оказался захоронен на мусорном полигоне. Ржака. )))