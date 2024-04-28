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В Англии фанаты развеяли человеческий прах на футбольном поле, пришлось менять газон

В Англии фанаты развеяли человеческий прах на футбольном поле, пришлось менять газон

Автор:
28 апреля 2024 08:08
Сообщество : Спорт
Метки: Англия   газон   прах   фанаты   футбол   человеческие останки   
1504
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Да что мы знаем о настоящих поклонниках футбола? Это вам не оголтелая толпа беснующихся людей, а настоящие и преданные фанаты, которые даже после смерти не хотят покидать любимый стадион.

С 2017 года болельщиков на поле домашней арены «Портсмута» не пускали, но после победы над «Барнсли» со счетом 3:2, которая ознаменовала возвращение клуба в чемпионат, фанатов выпустили на газон. И, как показала практика, зря.


Клуб «Портсмут» выиграл на своём поле и гарантировал себе путёвку во второй по значимости дивизион английского футбола — Чемпионшип. Команда не участвовала в турнире с 2012 года и успела пережить серьёзный кризис, поэтому фанаты громко отметили возвращение в турнир.

После финального свистка судьи болельщики выбежали на газон «Фраттон Парк», чтобы разделить радость со своими любимцами. Пока толпа радостно скакала, два фаната решили выполнить последнее желание своего друга — они развеяли над полем его прах.


Вряд ли кто-то из них догадывался, что человеческие останки в концентрированном виде испортят газон — они содержат калий и фосфат кальция, который уничтожает траву. Пострадавшими зонами были штрафная площадь и центральный круг. В результате персоналу «Фраттон Парка» пришлось в спешке менять газон, чтобы уже через пять дней он смог принять матч. Футбольный клуб «Портсмут» отказался от комментариев.

Что касается инцидента, полиция Хэмпшира сообщила SunSport: "Мы в курсе этого инцидента, но на данный момент у нас нет официальной жалобы по этому поводу".



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Метки: Англия   газон   прах   фанаты   футбол   человеческие останки   
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4  комментария
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55k
Опиум для народа 2 часа назад
-"В результате персоналу «Фраттон Парка» пришлось в спешке менять газон, чтобы уже через пять дней он смог принять матч. Футбольный клуб «Портсмут» отказался от комментариев."-
- по факту этот самый фанат оказался захоронен на мусорном полигоне. Ржака. )))
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3k
lekha-fil 10 минут назад
И "калий и фосфат кальция" - калий не может быть чистым, только в окисле (в пепле). Это всё удобрения и они не могли испортить газон.
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27k
СергейПименов 59 минут назад
Прям таки и испортил газон? Уж по крупному можно было бы промышленным пылесосом собрать...
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50k
Максим Т. 2 часа назад
E...нутые.
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