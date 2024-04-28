В Англии фанаты развеяли человеческий прах на футбольном поле, пришлось менять газон

Клуб «Портсмут» выиграл на своём поле и гарантировал себе путёвку во второй по значимости дивизион английского футбола — Чемпионшип. Команда не участвовала в турнире с 2012 года и успела пережить серьёзный кризис, поэтому фанаты громко отметили возвращение в турнир.

После финального свистка судьи болельщики выбежали на газон «Фраттон Парк», чтобы разделить радость со своими любимцами. Пока толпа радостно скакала, два фаната решили выполнить последнее желание своего друга — они развеяли над полем его прах.