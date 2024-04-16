Трейлер фильма "Любовь на миллион" (2023)

Закоренелый холостяк, наследник очень богатой и влиятельной семьи, наслаждается разгульной и бесшабашной жизнью. Но однажды в баре он встречает обычную на вид девушку, которая отказывается играть по его правилам. Ему приходится приложить немало усилий, чтобы завоевать её сердце, переступив через все свои принципы.
Страна: США
Жанр: комедия, мелодрама
Дата выхода в России: 18 апреля 2024
В ролях: Джулия Никсон-Соул, Байрон Манн, Кеннет Цан, Никкун, Райсса Братильери, Хана Хржич, Селинда Шумейкер, Доминика Качлик, Джош Духон, Адриенна Лау, Альберт Люн, Миа Хагги, Крэйг Миллер, Лара Соннер, Семиквавер Иафета, Филипп Жоли
Режиссер: Кеони Уэксмэн
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