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Трейлер фильма "Любовь на миллион" (2023)

Трейлер фильма "Любовь на миллион" (2023)

Автор:
16 апреля 2024 16:09
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   фильм   комедии   мелодрамы   Кеони Уэксмэн   Джулия Никсон-Соул   Байрон Манн   Кеннет Цан   Никкун   Райсса Братильери   Хана Хржич   Селинда Шумейкер   Доминика Качлик   Джош Духон   Адриенна Лау   Альберт Люн   Миа Хагги   Крэйг Миллер   Лара Соннер   Семиквавер Иафета   Филипп Жоли   2023   
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Закоренелый холостяк, наследник очень богатой и влиятельной семьи, наслаждается разгульной и бесшабашной жизнью. Но однажды в баре он встречает обычную на вид девушку, которая отказывается играть по его правилам. Ему приходится приложить немало усилий, чтобы завоевать её сердце, переступив через все свои принципы.

Страна: США

Жанр: комедия, мелодрама

Дата выхода в России: 18 апреля 2024

В ролях: Джулия Никсон-Соул, Байрон Манн, Кеннет Цан, Никкун, Райсса Братильери, Хана Хржич, Селинда Шумейкер, Доминика Качлик, Джош Духон, Адриенна Лау, Альберт Люн, Миа Хагги, Крэйг Миллер, Лара Соннер, Семиквавер Иафета, Филипп Жоли

Режиссер: Кеони Уэксмэн

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   фильм   комедии   мелодрамы   Кеони Уэксмэн   Джулия Никсон-Соул   Байрон Манн   Кеннет Цан   Никкун   Райсса Братильери   Хана Хржич   Селинда Шумейкер   Доминика Качлик   Джош Духон   Адриенна Лау   Альберт Люн   Миа Хагги   Крэйг Миллер   Лара Соннер   Семиквавер Иафета   Филипп Жоли   2023   
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Kinoman
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 1688 постов (1647 в горячем)
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