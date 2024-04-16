Трейлер фильма "Любовь на миллион" (2023)

Закоренелый холостяк, наследник очень богатой и влиятельной семьи, наслаждается разгульной и бесшабашной жизнью. Но однажды в баре он встречает обычную на вид девушку, которая отказывается играть по его правилам. Ему приходится приложить немало усилий, чтобы завоевать её сердце, переступив через все свои принципы.