Трейлер мультфильма "Фея и белый кит" (2024)

С самых древних времен волшебные обитатели морей находились под защитой фей, использующих мистический танец ветра для отпугивания зла. С годами магия начала угасать, и волшебные существа стали исчезать. Теперь последнего в своем роде кита может спасти лишь юная фея, которая должна найти того, с кем разделить танец ветра и спрятать животное от браконьеров.