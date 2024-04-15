Трейлер мультфильма "Фея и белый кит" (2024)

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С самых древних времен волшебные обитатели морей находились под защитой фей, использующих мистический танец ветра для отпугивания зла. С годами магия начала угасать, и волшебные существа стали исчезать. Теперь последнего в своем роде кита может спасти лишь юная фея, которая должна найти того, с кем разделить танец ветра и спрятать животное от браконьеров.
Страна: Китай
Жанр: фэнтези, мелодрама
Дата выхода в России: 11 апреля 2024
В ролях: Не Сиин, Гу Цзяншань, Цай Хайтин, Чжао Шуан, Сун Лулу, Вэй Чао
Режиссер: Чэнь Вэйцзянь, Чэнь Си
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Метки: Видео в мире интересно кино люди трейлер Китай мультфильм мелодрамы фэнтези Чэнь Вэйцзянь Чэнь Си Не Сиин Гу Цзяншань Цай Хайтин Чжао Шуан Сун Лулу Вэй Чао 2024
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