FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 12740 постов • 1292 подписчика подписаться
Главная > Трейлеры > Сообщество Кино
Трейлер мультфильма "Фея и белый кит" (2024)

Трейлер мультфильма "Фея и белый кит" (2024)

Автор:
15 апреля 2024 15:28
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Китай   мультфильм   мелодрамы   фэнтези   Чэнь Вэйцзянь   Чэнь Си   Не Сиин   Гу Цзяншань   Цай Хайтин   Чжао Шуан   Сун Лулу   Вэй Чао   2024   
755
1
1

С самых древних времен волшебные обитатели морей находились под защитой фей, использующих мистический танец ветра для отпугивания зла. С годами магия начала угасать, и волшебные существа стали исчезать. Теперь последнего в своем роде кита может спасти лишь юная фея, которая должна найти того, с кем разделить танец ветра и спрятать животное от браконьеров.

Страна: Китай

Жанр: фэнтези, мелодрама

Дата выхода в России: 11 апреля 2024

В ролях: Не Сиин, Гу Цзяншань, Цай Хайтин, Чжао Шуан, Сун Лулу, Вэй Чао

Режиссер: Чэнь Вэйцзянь, Чэнь Си

Источник:

подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Китай   мультфильм   мелодрамы   фэнтези   Чэнь Вэйцзянь   Чэнь Си   Не Сиин   Гу Цзяншань   Цай Хайтин   Чжао Шуан   Сун Лулу   Вэй Чао   2024   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Kinoman
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 1686 постов (1645 в горячем)
Новинки кинопроката.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

283447



Другие посты автора
Популярное в сообществах
На всю голову художник: красочный и прикольный стрит-арт Тома Боба
На всю голову художник: красочный и прикольный стрит-арт Тома Боба
Русскоязычный мужчина дал отпор террористу в австралийском торговом центре
Русскоязычный мужчина дал отпор террористу в австралийском торговом центре
Набирающие популярность в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 13 апреля
Мемы из соцсетей. Свежак за 13 апреля
Первооткрывательница междугородных автомобильных поездок
Первооткрывательница междугородных автомобильных поездок
Как лучше выбрать диван и на что обратить внимание
Как лучше выбрать диван и на что обратить внимание
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 14 апреля

Лучшие демотиваторы
Люди в чёрном Скорее всего они просто заблудились и ищут дорогу домой

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#автомир#кот#люди#забавно#США#криминал#война#Автовсячина
#животные#машина#Юмор#аварии#авто аварии#кино#Россия#позитив#кошка#фильм
#в мире#автомобили#Китай#ДТП#история#милота#Спасение#СССР#интересно#роль

На что жалуетесь?

Вернуться