Трейлер фильма "След киллера" (2024)

Полиция Чикаго так и не смогла поймать серийного убийцу, который несколько лет держал город в страхе. Но однажды он исчез — так же неожиданно, как и появился. Все забыли о жестоком преступнике. Все, кроме детектива, который расследовал его дело. Спустя пять лет в Шотландии начали происходить убийства с тем же почерком. Детективу придется отправиться на другой конец света, чтобы, наконец, поймать убийцу и отомстить за смерть своей любимой.
Страна: Канада, США
Жанр: боевик, драма, криминал
Дата выхода в России: 11 апреля 2024
В ролях: Сэмюэл Эл Джексон, Венсан Кассель, Джанни Капальди, Джон Ханна, Кейт Дики, Брайан МакКарди, Бироль Йылдыз, Мартин Форд, Саманта Кохлан, Марк Холден, Алия Э. Торри
Режиссер: Терри МакДона
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