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Трейлер фильма "След киллера" (2024)

Трейлер фильма "След киллера" (2024)

Автор:
12 апреля 2024 16:31
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Кейт Дики   США   фильм   Джанни Капальди   боевики   драмы   триллеры   Терри МакДона   Джон Ханна   Брайан МакКарди   Мартин Форд   Саманта Кохлан   Венсан Кассель   Марк Холден   Алия Э. Торри   криминальный   Бироль Йылдыз   Канада   Сэмюэл Эл Джексон   2024   
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Полиция Чикаго так и не смогла поймать серийного убийцу, который несколько лет держал город в страхе. Но однажды он исчез — так же неожиданно, как и появился. Все забыли о жестоком преступнике. Все, кроме детектива, который расследовал его дело. Спустя пять лет в Шотландии начали происходить убийства с тем же почерком. Детективу придется отправиться на другой конец света, чтобы, наконец, поймать убийцу и отомстить за смерть своей любимой.

Страна: Канада, США

Жанр: боевик, драма, криминал

Дата выхода в России: 11 апреля 2024

В ролях: Сэмюэл Эл Джексон, Венсан Кассель, Джанни Капальди, Джон Ханна, Кейт Дики, Брайан МакКарди, Бироль Йылдыз, Мартин Форд, Саманта Кохлан, Марк Холден, Алия Э. Торри

Режиссер: Терри МакДона

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Кейт Дики   США   фильм   Джанни Капальди   боевики   драмы   триллеры   Терри МакДона   Джон Ханна   Брайан МакКарди   Мартин Форд   Саманта Кохлан   Венсан Кассель   Марк Холден   Алия Э. Торри   криминальный   Бироль Йылдыз   Канада   Сэмюэл Эл Джексон   2024   
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Kinoman
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