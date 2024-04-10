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Трейлер фильма "Неожиданные связи" (2024)

Трейлер фильма "Неожиданные связи" (2024)

Автор:
10 апреля 2024 15:43
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Дидье Бурдон   Франция   фильм   Жюльен Эрве   Марианна Деникур   Жюльен Пестель   Хлое Куллу   Патрик Прежан   Дамьен Беллар   Филипп Вьё   Софи Фруассар   Шарлин Поль   комедии   Сильви Тестю   Жоан Дионне   Кристиан Клавье   
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Алиса и Франсуа решили пожениться и собираются познакомить своих родителей. По случаю встречи Алиса дарит родителям результаты ДНК-тестов, которые раскроют тайну их происхождения.

Страна: Франция

Жанр: комедия

Дата выхода в России: 11 апреля 2024

В ролях: Кристиан Клавье, Дидье Бурдон, Сильви Тестю, Марианна Деникур, Жюльен Пестель, Хлое Куллу, Жоан Дионне, Патрик Прежан, Шарлин Поль, Дамьен Беллар, Филипп Вьё, Софи Фруассар

Режиссер: Жюльен Эрве

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Дидье Бурдон   Франция   фильм   Жюльен Эрве   Марианна Деникур   Жюльен Пестель   Хлое Куллу   Патрик Прежан   Дамьен Беллар   Филипп Вьё   Софи Фруассар   Шарлин Поль   комедии   Сильви Тестю   Жоан Дионне   Кристиан Клавье   
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Kinoman
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