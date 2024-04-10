Трейлер фильма "Неожиданные связи" (2024)

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Алиса и Франсуа решили пожениться и собираются познакомить своих родителей. По случаю встречи Алиса дарит родителям результаты ДНК-тестов, которые раскроют тайну их происхождения.
Страна: Франция
Жанр: комедия
Дата выхода в России: 11 апреля 2024
В ролях: Кристиан Клавье, Дидье Бурдон, Сильви Тестю, Марианна Деникур, Жюльен Пестель, Хлое Куллу, Жоан Дионне, Патрик Прежан, Шарлин Поль, Дамьен Беллар, Филипп Вьё, Софи Фруассар
Режиссер: Жюльен Эрве
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