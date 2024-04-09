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Трейлер фильма "Поездка в Милан" (2022)

Трейлер фильма "Поездка в Милан" (2022)

Автор:
09 апреля 2024 14:21
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Италия   Эудженио Каппуччо   Анна Мануэлли   Изабелла Феррари   Сиди Диоп   Массимо Молеа   Клаудио Бигальи   Алессандра Аччиаи   Маурилио Лето   Мириам Превиати   фильм   Леопольдо Мастеллони   Тото Оннис   Андреа Валентини   комедии   Джузеппе Маджо   2022   Марко Джаллини   
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Из Тосканы в Милан на старом джипе едет странная парочка друзей: 25-летний Эмилиано, неуверенный в себе выпускник филфака, и 60-летний писатель Витторио Веццози, отвязный и беспринципный повеса.

Много лет назад его первая и единственная книга стала мировым бестселлером, но больше он ничего не писал, прожигая дни в роскошном поместье. Сейчас они направляются на Миланскую ярмарку, где Веццози предстоит впервые нарушить молчание и встретить самую большую любовь своей молодости.

Страна: Италия

Жанр: комедия

Дата выхода в России: 4 апреля 2024

В ролях: Марко Джаллини, Джузеппе Маджо, Анна Мануэлли, Изабелла Феррари, Сиди Диоп, Массимо Молеа, Клаудио Бигальи, Алессандра Аччиаи, Маурилио Лето, Мириам Превиати, Леопольдо Мастеллони, Тото Оннис, Андреа Валентини

Режиссер: Эудженио Каппуччо

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Италия   Эудженио Каппуччо   Анна Мануэлли   Изабелла Феррари   Сиди Диоп   Массимо Молеа   Клаудио Бигальи   Алессандра Аччиаи   Маурилио Лето   Мириам Превиати   фильм   Леопольдо Мастеллони   Тото Оннис   Андреа Валентини   комедии   Джузеппе Маджо   2022   Марко Джаллини   
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Kinoman
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 1680 постов (1639 в горячем)
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