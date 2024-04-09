Трейлер фильма "Поездка в Милан" (2022)

Из Тосканы в Милан на старом джипе едет странная парочка друзей: 25-летний Эмилиано, неуверенный в себе выпускник филфака, и 60-летний писатель Витторио Веццози, отвязный и беспринципный повеса.
Много лет назад его первая и единственная книга стала мировым бестселлером, но больше он ничего не писал, прожигая дни в роскошном поместье. Сейчас они направляются на Миланскую ярмарку, где Веццози предстоит впервые нарушить молчание и встретить самую большую любовь своей молодости.
Страна: Италия
Жанр: комедия
Дата выхода в России: 4 апреля 2024
В ролях: Марко Джаллини, Джузеппе Маджо, Анна Мануэлли, Изабелла Феррари, Сиди Диоп, Массимо Молеа, Клаудио Бигальи, Алессандра Аччиаи, Маурилио Лето, Мириам Превиати, Леопольдо Мастеллони, Тото Оннис, Андреа Валентини
Режиссер: Эудженио Каппуччо
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