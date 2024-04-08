Трейлер фильма "Джойка" (2023)

Джой Уомак — одна из немногих американок, которой удалось попасть в элитный мир российского балета. Невзирая на отговоры семьи и окружения, Джой отправляется в Россию и, подражая своим любимым русским балеринам, сражается за признание представителей лучшей балетной школы в мире. Но за красотой танца скрывается мир боли и жестокой конкуренции.
Страна: Новая Зеландия, США
Жанр: драма
Дата выхода в России: 11 апреля 2024
В ролях: Талия Райдер, Диана Крюгер, Борис Шиц, Олег Ивенко, Каролина Грушка, Томаш Кот, Шарлотта Уббен, Наташа Алдерсладе, Мартин Хью Хенли, Наталия Осипова, Сильвестр Пехура
Режиссер: Джеймс Напье
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