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Трейлер фильма "Джойка" (2023)

Трейлер фильма "Джойка" (2023)

Автор:
08 апреля 2024 13:55
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   Шарлотта Уббен   Диана Крюгер   Джеймс Напье   Борис Шиц   олег ивенко   каролина грушка   томаш кот   Наташа Алдерсладе   Наталия Осипова   Сильвестр Пехура   фильм   Талия Райдер   драмы   Новая Зеландия   Мартин Хью Хенли   
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Джой Уомак — одна из немногих американок, которой удалось попасть в элитный мир российского балета. Невзирая на отговоры семьи и окружения, Джой отправляется в Россию и, подражая своим любимым русским балеринам, сражается за признание представителей лучшей балетной школы в мире. Но за красотой танца скрывается мир боли и жестокой конкуренции.

Страна: Новая Зеландия, США

Жанр: драма

Дата выхода в России: 11 апреля 2024

В ролях: Талия Райдер, Диана Крюгер, Борис Шиц, Олег Ивенко, Каролина Грушка, Томаш Кот, Шарлотта Уббен, Наташа Алдерсладе, Мартин Хью Хенли, Наталия Осипова, Сильвестр Пехура

Режиссер: Джеймс Напье

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   Шарлотта Уббен   Диана Крюгер   Джеймс Напье   Борис Шиц   олег ивенко   каролина грушка   томаш кот   Наташа Алдерсладе   Наталия Осипова   Сильвестр Пехура   фильм   Талия Райдер   драмы   Новая Зеландия   Мартин Хью Хенли   
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1  комментарий
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Трям Час назад
Вижу балерину, вспоминаю только эту гадость..
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Kinoman
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 1678 постов (1637 в горячем)
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