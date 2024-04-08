Трейлер фильма "Джойка" (2023)

Джой Уомак — одна из немногих американок, которой удалось попасть в элитный мир российского балета. Невзирая на отговоры семьи и окружения, Джой отправляется в Россию и, подражая своим любимым русским балеринам, сражается за признание представителей лучшей балетной школы в мире. Но за красотой танца скрывается мир боли и жестокой конкуренции.