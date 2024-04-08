FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 12714 постов • 1292 подписчика подписаться
Главная > Трейлеры > Сообщество Кино
Трейлер фильма "Дыши!" (2024)

Трейлер фильма "Дыши!" (2024)

Автор:
08 апреля 2024 12:52
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   Стефон Бристоль   Милла Йовович   куавенжане уоллис   дженнифер хадсон   Дэн Мартин   Джеймс Саито   Калисва Бреустер   фильм   боевики   Коммон   триллеры   Рауль Кастильо   Сэм Уортингтон   2024   
1137
1
1

В мире, оставшемся без воздуха, для человека не нашлось места. Выжить удалось немногим — лишь тем, кто нашел спасение в специальных бункерах, жизнь в которых поддерживается с помощью генераторов, вырабатывающих кислород. Но столь ценная находка является всеобщим объектом охоты.

Именно в этом безумном, жестоком и обреченном мире предстоит сражаться за жизнь обычной женщине, которая пойдет на все, чтобы подарить своей дочке хотя бы еще несколько бесценных глотков воздуха.

Страна: США

Жанр: боевик, триллер

Дата выхода в России: 11 апреля 2024

В ролях: Милла Йовович, Куавенжане Уоллис, Дженнифер Хадсон, Сэм Уортингтон, Коммон, Дэн Мартин, Рауль Кастильо, Джеймс Саито, Калисва Бреустер

Режиссер: Стефон Бристоль

Источник:

подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   Стефон Бристоль   Милла Йовович   куавенжане уоллис   дженнифер хадсон   Дэн Мартин   Джеймс Саито   Калисва Бреустер   фильм   боевики   Коммон   триллеры   Рауль Кастильо   Сэм Уортингтон   2024   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Kinoman
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 1678 постов (1637 в горячем)
Новинки кинопроката.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

283451



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Заговорщикам и плоскоземельщикам данный пост очень не понравится
Заговорщикам и плоскоземельщикам данный пост очень не понравится
Как с возрастом меняется отношение к Косте Иночкину и товарищу Дынину⁠⁠
Как с возрастом меняется отношение к Косте Иночкину и товарищу Дынину⁠⁠
Набирающие популярность в сообществах
Люди из стали. Алексей Резниченко
Люди из стали. Алексей Резниченко
Водитель покинул место ДТП. На каком основании у него изъяли оружие?
Водитель покинул место ДТП. На каком основании у него изъяли оружие?
В России начали вырубать лес с помощью мобильного лазера
В России начали вырубать лес с помощью мобильного лазера
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 7 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#история#Прикол#собака#аварии#кино#автомир#задержание#падение
#животные#интересно#забавно#США#машина#автомобили#шоу бизнес#Россия#здоровье#СССР
#в мире#Юмор#факты#дети#инцидент#ДТП#авто аварии#фильм#милота#интересное

На что жалуетесь?

Вернуться