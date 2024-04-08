Трейлер фильма "Дыши!" (2024)

Именно в этом безумном, жестоком и обреченном мире предстоит сражаться за жизнь обычной женщине, которая пойдет на все, чтобы подарить своей дочке хотя бы еще несколько бесценных глотков воздуха.

Страна: США

Жанр: боевик, триллер

Дата выхода в России: 11 апреля 2024

В ролях: Милла Йовович, Куавенжане Уоллис, Дженнифер Хадсон, Сэм Уортингтон, Коммон, Дэн Мартин, Рауль Кастильо, Джеймс Саито, Калисва Бреустер

Режиссер: Стефон Бристоль