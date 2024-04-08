Трейлер фильма "Дыши!" (2024)

В мире, оставшемся без воздуха, для человека не нашлось места. Выжить удалось немногим — лишь тем, кто нашел спасение в специальных бункерах, жизнь в которых поддерживается с помощью генераторов, вырабатывающих кислород. Но столь ценная находка является всеобщим объектом охоты.
Именно в этом безумном, жестоком и обреченном мире предстоит сражаться за жизнь обычной женщине, которая пойдет на все, чтобы подарить своей дочке хотя бы еще несколько бесценных глотков воздуха.
Страна: США
Жанр: боевик, триллер
Дата выхода в России: 11 апреля 2024
В ролях: Милла Йовович, Куавенжане Уоллис, Дженнифер Хадсон, Сэм Уортингтон, Коммон, Дэн Мартин, Рауль Кастильо, Джеймс Саито, Калисва Бреустер
Режиссер: Стефон Бристоль
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