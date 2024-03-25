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Трейлер фильма "Дождь из мужчин" (2023)

Трейлер фильма "Дождь из мужчин" (2023)

Автор:
25 марта 2024 14:43
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Франция   Бастьен Бернини   Кристоф Фавр   Сильвен Катан   Исмаэль Си Саване   Зои Ришар   Дафна Крепье   Сара Туффик Отман-Шмитт   Сезар Де Гувелло   Сюзанна де Бек   Паскаль Ренерик   Оливия Кот   фильм   драмы   комедии   Лор Калами   Каролин Виньяль   Александр Стайгер   Венсан Эльбаз   Натали Бойер   Лоран Пуатрено   2023   
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Милая и немного сумасбродная Ирис имеет все, о чем только можно мечтать — безупречный муж, две дочери, собственный стоматологический кабинет, в котором отбоя нет от посетителей, чудесная квартира и верные друзья. Но уже много лет между супругами нет близости. Незнакомка советует героине завести любовника с помощью мобильного приложения. Стоит Ирис пройти регистрацию, как на нее обрушивается дождь из молодых, зрелых, брутальных и романтичных мужчин.

Страна: Франция

Жанр: драма, комедия

Дата выхода в России: 11 апреля 2024

В ролях: Лор Калами, Венсан Эльбаз, Сюзанна де Бек, Лоран Пуатрено, Александр Стайгер, Паскаль Ренерик, Натали Бойер, Бастьен Бернини, Оливия Кот, Кристоф Фавр, Сильвен Катан, Исмаэль Си Саване, Зои Ришар, Дафна Крепье, Сара Туффик Отман-Шмитт, Сезар Де Гувелло

Режиссер: Каролин Виньяль

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Франция   Бастьен Бернини   Кристоф Фавр   Сильвен Катан   Исмаэль Си Саване   Зои Ришар   Дафна Крепье   Сара Туффик Отман-Шмитт   Сезар Де Гувелло   Сюзанна де Бек   Паскаль Ренерик   Оливия Кот   фильм   драмы   комедии   Лор Калами   Каролин Виньяль   Александр Стайгер   Венсан Эльбаз   Натали Бойер   Лоран Пуатрено   2023   
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Kinoman
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 1674 поста (1633 в горячем)
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