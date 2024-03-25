Трейлер фильма "Дождь из мужчин" (2023)

Милая и немного сумасбродная Ирис имеет все, о чем только можно мечтать — безупречный муж, две дочери, собственный стоматологический кабинет, в котором отбоя нет от посетителей, чудесная квартира и верные друзья. Но уже много лет между супругами нет близости. Незнакомка советует героине завести любовника с помощью мобильного приложения. Стоит Ирис пройти регистрацию, как на нее обрушивается дождь из молодых, зрелых, брутальных и романтичных мужчин.
Страна: Франция
Жанр: драма, комедия
Дата выхода в России: 11 апреля 2024
В ролях: Лор Калами, Венсан Эльбаз, Сюзанна де Бек, Лоран Пуатрено, Александр Стайгер, Паскаль Ренерик, Натали Бойер, Бастьен Бернини, Оливия Кот, Кристоф Фавр, Сильвен Катан, Исмаэль Си Саване, Зои Ришар, Дафна Крепье, Сара Туффик Отман-Шмитт, Сезар Де Гувелло
Режиссер: Каролин Виньяль
Источник: