Интимные фото и видео Волочковой снова слили в интернет

Никогда такого не было, и вот опять!
В социальных сетях появились видео Анастасии Волочковой очень эротического содержания. На этих роликах Волочкова без одежды хвастается своей растяжкой и показывает другие способности. Судя по характеру видео, они предназначались определённому человеку.
Я, Pokemonka, не могу заставить вас это смотреть, поэтому самолично пожертвовала своими глазами и психическим здоровьем. В роликах Анастасия принимает сексуальные позы, демонстрируя адресату свои прелести.
Явно, ролики предназначались для кого-то, кого это интересует. В интернете гуляет мнение, что видео могло быть даже снято для продажи.
Сама Волочкова заявила, что её взломали мошенники. После взлома она уже заблокировала свои банковские счета и обратилась в полицию. Журналистам Волочкова рассказала, что её могли взломать жители недружественной страны. Однако выяснилось, что про слитые фото и видео она якобы не знает.
По словам Волочковой, она не удивлена, но она и не знала.
«Я не знаю про слитые фото и видео. Уже столько слито и фото, и видео со мной и другими звездами. Это не такая серьезная ситуация. Ничем никого не удивишь», - заявила она.
Удивить всё же удалось. Правда, не очень приятно.
Источник:
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Я вот нормальный мужчина-натурал 44 годика. Есть Жена и Сын.
Но мне совершенно не сексуальна Волочкова.
И на её промежность противно смотреть и не хочу. Совершенно не хочу.
В чём я не прав или не так???
Моргни, если тебя держат в заложниках...