Интимные фото и видео Волочковой снова слили в интернет

Я, Pokemonka, не могу заставить вас это смотреть, поэтому самолично пожертвовала своими глазами и психическим здоровьем. В роликах Анастасия принимает сексуальные позы, демонстрируя адресату свои прелести.

Явно, ролики предназначались для кого-то, кого это интересует. В интернете гуляет мнение, что видео могло быть даже снято для продажи.