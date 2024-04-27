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Интимные фото и видео Волочковой снова слили в интернет

Интимные фото и видео Волочковой снова слили в интернет

Автор:
27 апреля 2024 18:24
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   волочкова   знаменитость   слив   слитые видео   фото   шоу бизнес   
1006
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Никогда такого не было, и вот опять!

В социальных сетях появились видео Анастасии Волочковой очень эротического содержания. На этих роликах Волочкова без одежды хвастается своей растяжкой и показывает другие способности. Судя по характеру видео, они предназначались определённому человеку.

Я, Pokemonka, не могу заставить вас это смотреть, поэтому самолично пожертвовала своими глазами и психическим здоровьем. В роликах Анастасия принимает сексуальные позы, демонстрируя адресату свои прелести.

Явно, ролики предназначались для кого-то, кого это интересует. В интернете гуляет мнение, что видео могло быть даже снято для продажи.

Сама Волочкова заявила, что её взломали мошенники. После взлома она уже заблокировала свои банковские счета и обратилась в полицию. Журналистам Волочкова рассказала, что её могли взломать жители недружественной страны. Однако выяснилось, что про слитые фото и видео она якобы не знает.

По словам Волочковой, она не удивлена, но она и не знала.

«Я не знаю про слитые фото и видео. Уже столько слито и фото, и видео со мной и другими звездами. Это не такая серьезная ситуация. Ничем никого не удивишь», - заявила она.

Удивить всё же удалось. Правда, не очень приятно.


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Метки: Видео   волочкова   знаменитость   слив   слитые видео   фото   шоу бизнес   
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15  комментариев
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28k
ПаганецЪ 44 минуты назад
Один вопрос - зачем? Чтобы людей пугать?
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1k
Jlav 11 минут назад
О боже, да всем наср@ть!!1
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33k
Владимир 14 минут назад
Это она кому то мстит.
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18k
Вася 15 минут назад
ух Настюха затейница.. А что если это она и есть покемониха ??
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43k
Сергей 19 минут назад
PokemonKa, не поверишь, а она сама всё сливает, ведь надо как то о себе напоминать, ведь больше ей похвастаться нечем.
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98k
Доктор Джонс 24 минуты назад
Ненавижу Майнкрафт...
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98k
Доктор Джонс Полчаса назад
Сама и выложила, старая бл@дь,...
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15k
Господин Уэф Полчаса назад
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3k
Yus Полчаса назад
Спустя 4 года вновь слили фото Покемонки, известной любительницы кала и мусора.
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43k
Per aspĕra ad astra Полчаса назад
Если честно.
Я вот нормальный мужчина-натурал 44 годика. Есть Жена и Сын.
Но мне совершенно не сексуальна Волочкова.
И на её промежность противно смотреть и не хочу. Совершенно не хочу.
В чём я не прав или не так???
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4k
kuchipachi Полчаса назад
Спасибо за квадратики, а то потом развидеть пришлось бы
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40k
АнтонПолднев 39 минут назад
Ну тема не раскрыта, как обычно. Насколько можно рассмотреть кроме сисег там всё прикрыто. А фото сисег сейчас вам любой гугел отсыпет мешок и кучку совершенно официально и без всяких банов.
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4974 поста (4760 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
354474



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