Трейлер фильма "Материнский инстинкт" (2024)

Жизнь двух соседок Элис и Селин похожа на сказку – идеальные дома, успешные мужья и милые сыновья одного возраста. Но внезапно идиллия превращается в кошмар, а недавняя дружба оборачивается взаимными подозрениями и паранойей. Так начинается смертельно опасная игра, в которой нельзя доверять никому и ничему кроме собственных инстинктов.