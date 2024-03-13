Трейлер фильма "Материнский инстинкт" (2024)

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Жизнь двух соседок Элис и Селин похожа на сказку – идеальные дома, успешные мужья и милые сыновья одного возраста. Но внезапно идиллия превращается в кошмар, а недавняя дружба оборачивается взаимными подозрениями и паранойей. Так начинается смертельно опасная игра, в которой нельзя доверять никому и ничему кроме собственных инстинктов.
Страна: США
Жанр: триллер, драма
Дата выхода в России: 28 марта 2024
В ролях: Энн Хэтэуэй, Джессика Честейн, Джош Чарльз, Кэролайн Лагерфелт, Андерс Даниельсен Ли, Александр Блэйз, Бейлен Д. Бьелиц, Имон Патрик О`Коннелл
Режиссер: Бенуа Деломм
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