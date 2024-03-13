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Трейлер фильма "Материнский инстинкт" (2024)

Трейлер фильма "Материнский инстинкт" (2024)

Автор:
13 марта 2024 15:36
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   Джессика Честейн   фильм   триллеры   Бенуа Деломм   Джош Чарльз   Кэролайн Лагерфелт   Александр Блэйз   Бейлен Д. Бьелиц   Имон Патрик О`Коннелл   Андерс Даниельсен Ли   Энн Хэтэуэй   2024   
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Жизнь двух соседок Элис и Селин похожа на сказку – идеальные дома, успешные мужья и милые сыновья одного возраста. Но внезапно идиллия превращается в кошмар, а недавняя дружба оборачивается взаимными подозрениями и паранойей. Так начинается смертельно опасная игра, в которой нельзя доверять никому и ничему кроме собственных инстинктов.

Страна: США

Жанр: триллер, драма

Дата выхода в России: 28 марта 2024

В ролях: Энн Хэтэуэй, Джессика Честейн, Джош Чарльз, Кэролайн Лагерфелт, Андерс Даниельсен Ли, Александр Блэйз, Бейлен Д. Бьелиц, Имон Патрик О`Коннелл

Режиссер: Бенуа Деломм

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   Джессика Честейн   фильм   триллеры   Бенуа Деломм   Джош Чарльз   Кэролайн Лагерфелт   Александр Блэйз   Бейлен Д. Бьелиц   Имон Патрик О`Коннелл   Андерс Даниельсен Ли   Энн Хэтэуэй   2024   
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