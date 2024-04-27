Трах-бах и готово: пост про "ремонт" автомобилей

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Заменить фару на новую? Починить зеркало? Исправить вмятину? Глупости какие! Есть путь куда лучший! Сейчас даже доказательства будут. Людям с шаткой психикой и беременным сей пост противопоказан.
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Метки: Прикол Юмор и так сойдёт интересное подборка ремонт
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