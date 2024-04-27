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Трах-бах и готово: пост про "ремонт" автомобилей

Трах-бах и готово: пост про "ремонт" автомобилей

Автор:
27 апреля 2024 16:22
Сообщество : Автомир
Метки: Прикол   Юмор   и так сойдёт   интересное   подборка   ремонт   
1905
20
Заменить фару на новую? Починить зеркало? Исправить вмятину? Глупости какие! Есть путь куда лучший! Сейчас даже доказательства будут. Людям с шаткой психикой и беременным сей пост противопоказан.
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Метки: Прикол   Юмор   и так сойдёт   интересное   подборка   ремонт   
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15  комментариев
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312
Влад Час назад
Мдяя.. С тоской вспоминаю времена,когда техосмотр был обязательным,и когда требовали полное соответствие заводской комплектации,да ещё на выхлоп и на шум проверяли..
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АнтонПолднев 54 минуты назад
Стандарт на ВАЗе

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203
olianik АнтонПолднев 18 минут назад
друг спрашивает - а видео есть?? :))))
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Бернгард Кёне
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