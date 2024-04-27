Чёрно-белые кошки: как это было

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Задолго до эпохи Интернета и современных технологий с практически безграничными возможностями тоже была жизнь. И, конечно, котики в ней.
Об этом напоминают старые ещё чёрно-белые фотографии. Которые вызывают очень даже яркие эмоции, в том числе лёгкую светлую грусть о безвозвратно ушедших временах.
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