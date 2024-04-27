Суд арестовал ещё одного фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО двенадцатого фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле". Это 20-летний гражданин Таджикистана Джумохон Курбанов. Под арестом он будет находиться меньше месяца — до 22 мая.





По версии следствия подозреваемый, оказывал финансовую помощь, осуществившим падение на концертный зал террористам. Курбанову грозит от 15 до 20 лет заключения по статье о террористическом акте (п.б ч.3 ст. 205 УК РФ).



