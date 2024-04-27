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Суд арестовал ещё одного фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

Суд арестовал ещё одного фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

Автор:
27 апреля 2024 15:02
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Крокус сити холл   Суд   подозреваемый   сизо   теракт   финансирование   
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По данным следствия, задержанный переводил террористам деньги.

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО двенадцатого фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле". Это 20-летний гражданин Таджикистана Джумохон Курбанов. Под арестом он будет находиться меньше месяца — до 22 мая.


По версии следствия подозреваемый, оказывал финансовую помощь, осуществившим падение на концертный зал террористам. Курбанову грозит от 15 до 20 лет заключения по статье о террористическом акте (п.б ч.3 ст. 205 УК РФ).


"По версии следствия, Курбанову отводилась преступная роль предоставления денежных средств для подготовки террористического акта, в том числе обеспечения участников организованной группы средствами телекоммуникационной связи и их систематическая оплата", — говорится в сообщении пресс-службы судов.

Отмечается, что Курбанов общался на суде через переводчика, по-русски он не говорит. По данным СМИ, в России задержанный работал нелегально и проживал в одном из столичных хостелов.

Теракт в концертном зале "Крокус" произошёл 22 марта. В здание ворвались четверо вооружённых людей и открыли огонь из автоматов по пришедшим на концерт группы "Пикник" людям. Также при нападавших был бензин, при помощи которого они подожгли здание. Пожар привёл к частичному обрушению здания и значительному увеличению жертв. По последним данным, погибли 145 человек и 551 посетитель пострадал.

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Метки: Видео   Крокус сити холл   Суд   подозреваемый   сизо   теракт   финансирование   
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3  комментария
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17k
ron 37 минут назад
"Курбонов"," Курбанов", "осуществившим падение на концертный зал террористам". Автор, спасибо, конечно, но ты хоть немного почитай... ))
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6k
Йож 5 минут назад
Всем уши резать ублюдкам! И раскалённый свинец в горло.
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5k
Максим Макашев 21 минуту назад
ВСЕМ - "... пожизненный эцих с гвоздями..."
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Burzum
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Лесник
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