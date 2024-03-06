Трейлер фильма "Омен. Непорочная" (2024)

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Церковь знала лишь один случай непорочного зачатия, но похоже, что Сесилия, новая монашка в таинственном итальянском монастыре, стала второй девой, которая вынашивает ребенка. Местные монахи объявили о чуде, но никто точно не знает, кого на самом деле носит под сердцем девушка — нового спасителя или того, кто погрузит этот мир в вечную тьму.
Страна: США
Жанр: ужасы
Дата выхода в России: 21 марта 2024
В ролях: Сидни Суини, Бенедетта Поркароли, Альваро Морте, Джорджо Коланджели, Дора Романо, Симона Табаско, Джампьеро Юдика, Никколо Сенни
Режиссер: Майкл Моэн
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