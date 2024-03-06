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Трейлер фильма "Омен. Непорочная" (2024)

Трейлер фильма "Омен. Непорочная" (2024)

Автор:
06 марта 2024 16:14
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   Джорджо Коланджели   Дора Романо   Бенедетта Поркароли   фильм   Майкл Моэн   Сидни Суини   Симона Табаско   ужасы   Джампьеро Юдика   Альваро Морте   Никколо Сенни   2024   
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Церковь знала лишь один случай непорочного зачатия, но похоже, что Сесилия, новая монашка в таинственном итальянском монастыре, стала второй девой, которая вынашивает ребенка. Местные монахи объявили о чуде, но никто точно не знает, кого на самом деле носит под сердцем девушка — нового спасителя или того, кто погрузит этот мир в вечную тьму.

Страна: США

Жанр: ужасы

Дата выхода в России: 21 марта 2024

В ролях: Сидни Суини, Бенедетта Поркароли, Альваро Морте, Джорджо Коланджели, Дора Романо, Симона Табаско, Джампьеро Юдика, Никколо Сенни

Режиссер: Майкл Моэн

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   Джорджо Коланджели   Дора Романо   Бенедетта Поркароли   фильм   Майкл Моэн   Сидни Суини   Симона Табаско   ужасы   Джампьеро Юдика   Альваро Морте   Никколо Сенни   2024   
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