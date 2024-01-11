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Трейлер фильма "Белая птица: Новое чудо" (2023)

Трейлер фильма "Белая птица: Новое чудо" (2023)

Автор:
11 января 2024 16:01
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Орландо Швердт   фильм   военные   драмы   приключения   Марк Форстер   Брайс Гейзар   Ариэлла Глейзер   джиллиан андерсон   Оливия Росс   Джон Бубняк   Джо Стоун-Фьюингс   Исай Голан   Стюарт МакКуэрри   Надин Леон Гобе   Джеймс Бомонт   Филип Ленковски   Пэтси Ферран   Елисей Казакевич   Джордан Грамонд   Джем Мэтьюз   Хелен Миррен   2023   Чехия   
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Джулиана Олбанса исключили из школы за жестокое обращение с Огги Пуллманом. К Джулиану приезжает бабушка, которая делится с внуком историей ее юности в оккупированной нацистами Франции. Тогда ее жизнь спасли только доброта и мужество почти незнакомого ей юноши, которого также донимали в школе одноклассники.

Страна: Чехия

Жанр: драма, приключения

Дата выхода в России: 18 января 2024

В ролях: Брайс Гейзар, Орландо Швердт, Ариэлла Глейзер, Джиллиан Андерсон, Хелен Миррен, Оливия Росс, Джон Бубняк, Джо Стоун-Фьюингс, Исай Голан, Стюарт МакКуэрри, Надин Леон Гобе, Джеймс Бомонт, Филип Ленковски, Пэтси Ферран, Елисей Казакевич, Джордан Грамонд, Джем Мэтьюз

Режиссер: Марк Форстер

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Орландо Швердт   фильм   военные   драмы   приключения   Марк Форстер   Брайс Гейзар   Ариэлла Глейзер   джиллиан андерсон   Оливия Росс   Джон Бубняк   Джо Стоун-Фьюингс   Исай Голан   Стюарт МакКуэрри   Надин Леон Гобе   Джеймс Бомонт   Филип Ленковски   Пэтси Ферран   Елисей Казакевич   Джордан Грамонд   Джем Мэтьюз   Хелен Миррен   2023   Чехия   
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