Трейлер фильма "Белая птица: Новое чудо" (2023)

Джулиана Олбанса исключили из школы за жестокое обращение с Огги Пуллманом. К Джулиану приезжает бабушка, которая делится с внуком историей ее юности в оккупированной нацистами Франции. Тогда ее жизнь спасли только доброта и мужество почти незнакомого ей юноши, которого также донимали в школе одноклассники.
Страна: Чехия
Жанр: драма, приключения
Дата выхода в России: 18 января 2024
В ролях: Брайс Гейзар, Орландо Швердт, Ариэлла Глейзер, Джиллиан Андерсон, Хелен Миррен, Оливия Росс, Джон Бубняк, Джо Стоун-Фьюингс, Исай Голан, Стюарт МакКуэрри, Надин Леон Гобе, Джеймс Бомонт, Филип Ленковски, Пэтси Ферран, Елисей Казакевич, Джордан Грамонд, Джем Мэтьюз
Режиссер: Марк Форстер
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