Трейлер фильма "Белая птица: Новое чудо" (2023)

Джулиана Олбанса исключили из школы за жестокое обращение с Огги Пуллманом. К Джулиану приезжает бабушка, которая делится с внуком историей ее юности в оккупированной нацистами Франции. Тогда ее жизнь спасли только доброта и мужество почти незнакомого ей юноши, которого также донимали в школе одноклассники.