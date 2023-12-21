FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 12384 поста • 1279 подписчиков подписаться
Главная > Трейлеры > Сообщество Кино
Трейлер фильма "Крик. Ночь перед Рождеством" (2023)

Трейлер фильма "Крик. Ночь перед Рождеством" (2023)

Автор:
21 декабря 2023 11:23
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Джоэл МакХэйл   США   Тайлер МакИнтайр   Джейн Уиддоп   Джастин Лонг   Кэтрин Изабелл   Уильям Би Дэвис   Джессика МакЛеод   Эйден Говард   Эрин Бойз   Сидни Скотиа   Шон Депнер   Зения Маршалл   Оскар Чарк   Димитри Тивайос   Джейсон Фернандес (III)   Томас Николсон   Хана Хаггинс   Грейс Вукович   Брэндон Айронсайд   Кики Фэй   Джейсон Фернандес   фильм   ужасы   Кассандра Науд   2023   
817
1
1

В канун Рождества бесстрашная Уинни спасла свой городок от серийного убийцы, но ее жизнь превратилась в кошмар. Загадав желание никогда не рождаться, она переносится в параллельный мир, где тот же психопат в маске вновь терроризирует город.

Страна: США

Жанр: ужасы: 21 декабря 2023

Дата выхода в России:

В ролях: Джейн Уиддоп, Джастин Лонг, Кассандра Науд, Джоэл МакХэйл, Кэтрин Изабелл, Уильям Би Дэвис, Джессика МакЛеод, Эйден Говард, Эрин Бойз, Сидни Скотиа, Шон Депнер, Зения Маршалл, Оскар Чарк, Димитри Тивайос, Джейсон Фернандес, Томас Николсон, Хана Хаггинс, Грейс Вукович, Брэндон Айронсайд, Кики Фэй

Режиссер: Тайлер МакИнтайр

Источник:

подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Джоэл МакХэйл   США   Тайлер МакИнтайр   Джейн Уиддоп   Джастин Лонг   Кэтрин Изабелл   Уильям Би Дэвис   Джессика МакЛеод   Эйден Говард   Эрин Бойз   Сидни Скотиа   Шон Депнер   Зения Маршалл   Оскар Чарк   Димитри Тивайос   Джейсон Фернандес (III)   Томас Николсон   Хана Хаггинс   Грейс Вукович   Брэндон Айронсайд   Кики Фэй   Джейсон Фернандес   фильм   ужасы   Кассандра Науд   2023   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Kinoman
Новинки кинопроката.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

283478



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Недовольны все! Титул «Мисс Франция» выиграла девушка с короткими волосами
Недовольны все! Титул «Мисс Франция» выиграла девушка с короткими волосами
10+ известных зарубежных пародийных фильмов
10+ известных зарубежных пародийных фильмов
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Как сделать правильно снежинку из бумаги пошагово
Как сделать правильно снежинку из бумаги пошагово
Подарки к Новому году со скидками
Подарки к Новому году со скидками
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Искусство древней цивилизации

Лучшие демотиваторы
Дрон моего детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#люди#Прикол#фильм#ДТП#Автовсячина#Ynews#милота#трейлер
#в мире#автомобили#автомир#Юмор#кино#США#забавно#природа#новый год#дети
#животные#интересно#факты#интересное#аварии#авто аварии#кот#Россия#история#Санкт-Петербург

На что жалуетесь?

Вернуться