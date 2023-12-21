Трейлер фильма "Крик. Ночь перед Рождеством" (2023)

В канун Рождества бесстрашная Уинни спасла свой городок от серийного убийцы, но ее жизнь превратилась в кошмар. Загадав желание никогда не рождаться, она переносится в параллельный мир, где тот же психопат в маске вновь терроризирует город.
Страна: США
Жанр: ужасы: 21 декабря 2023
Дата выхода в России:
В ролях: Джейн Уиддоп, Джастин Лонг, Кассандра Науд, Джоэл МакХэйл, Кэтрин Изабелл, Уильям Би Дэвис, Джессика МакЛеод, Эйден Говард, Эрин Бойз, Сидни Скотиа, Шон Депнер, Зения Маршалл, Оскар Чарк, Димитри Тивайос, Джейсон Фернандес, Томас Николсон, Хана Хаггинс, Грейс Вукович, Брэндон Айронсайд, Кики Фэй
Режиссер: Тайлер МакИнтайр
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