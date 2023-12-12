Трейлер фильма "Кто не спрятался..." (2023)

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Декабрь 1971 года. Новости наперебой сообщают о серии жестоких убийств, а ученицы школы-интерната Блэквэйл разъезжаются на Рождественские каникулы. Ехать некуда только Саманте и Кларе, поэтому выходные они проведут на кампусе в компании молодой учительницы и повара. По крайней мере, девочки так думали, пока в канун Рождества к праздничному столу не заявилась та самая банда хладнокровных убийц.
Страна: США
Жанр: ужасы
Дата выхода в России: 7 декабря 2023
В ролях: Мена Массуд, Оливия Уэлш, Хлоя Левайн, Гас Кенуорти, Мэдисон Бейнс, Лоран Питр, Джорджия Экен, Дерек Джонс
Режиссер: Дженн Уэкслер
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