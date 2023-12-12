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Трейлер фильма "Кто не спрятался..." (2023)

Трейлер фильма "Кто не спрятался..." (2023)

Автор:
12 декабря 2023 13:22
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   Мена Массуд   фильм   Оливия Уэлш   Хлоя Левайн   Гас Кенуорти   Мэдисон Бейнс   Лоран Питр   ужасы   Джорджия Экен   Дженн Уэкслер   2023   Дерек Джонс   
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Декабрь 1971 года. Новости наперебой сообщают о серии жестоких убийств, а ученицы школы-интерната Блэквэйл разъезжаются на Рождественские каникулы. Ехать некуда только Саманте и Кларе, поэтому выходные они проведут на кампусе в компании молодой учительницы и повара. По крайней мере, девочки так думали, пока в канун Рождества к праздничному столу не заявилась та самая банда хладнокровных убийц.

Страна: США

Жанр: ужасы

Дата выхода в России: 7 декабря 2023

В ролях: Мена Массуд, Оливия Уэлш, Хлоя Левайн, Гас Кенуорти, Мэдисон Бейнс, Лоран Питр, Джорджия Экен, Дерек Джонс

Режиссер: Дженн Уэкслер

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   Мена Массуд   фильм   Оливия Уэлш   Хлоя Левайн   Гас Кенуорти   Мэдисон Бейнс   Лоран Питр   ужасы   Джорджия Экен   Дженн Уэкслер   2023   Дерек Джонс   
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