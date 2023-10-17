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Трейлер фильма "Исчезнувшая в звездах" (2022)

Трейлер фильма "Исчезнувшая в звездах" (2022)

Автор:
17 октября 2023 14:03
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Китай   Ни Ни   Чжу Илун   фильм   детективы   комедии   2022   Цуй Жуй   Лю Сян   Дженис Мань   Ду Цзян   Хуан Цзыци   Чэнь Мэнци   Хосе Мария Инохоса Серрато   Цзянькан   Чжисюй Мэн   Чжан Ивэньхань   Скотти Боб Кокс   Юй Чэнхуэй   
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Уже две недели Хэ Фэй безуспешно разыскивает жену, пропавшую на тайском острове, куда они приехали на годовщину свадьбы. Внезапно объявляется женщина, утверждающая, что она и есть супруга Хэ Фэя и, обидевшись, провела две недели на соседнем острове. Мужчина пытается доказать полиции, что это самозванка, но все её документы в полном порядке, и даже находятся подтверждающие её личность свидетели.

А когда выясняется, что у Хэ Фэя, в прошлом профессионального дайвера, неврологическое заболевание, из-за которого он принимает сильные лекарства, полиция отказывает ему в заведении дела об исчезновении жены. Скоро у мужчины истекает виза, и он в отчаянии обращается за помощью к знаменитой адвокатессе, не проигравшей ни одного дела.

Страна: Китай

Жанр: детектив, комедия

Дата выхода в России: 12 октября 2023

В ролях: Чжу Илун, Дженис Мань, Ни Ни, Ду Цзян, Хуан Цзыци, Чэнь Мэнци, Хосе Мария Инохоса Серрато, Цзянькан, Чжисюй Мэн, Чжан Ивэньхань, Скотти Боб Кокс, Юй Чэнхуэй

Режиссер: Цуй Жуй, Лю Сян

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Китай   Ни Ни   Чжу Илун   фильм   детективы   комедии   2022   Цуй Жуй   Лю Сян   Дженис Мань   Ду Цзян   Хуан Цзыци   Чэнь Мэнци   Хосе Мария Инохоса Серрато   Цзянькан   Чжисюй Мэн   Чжан Ивэньхань   Скотти Боб Кокс   Юй Чэнхуэй   
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