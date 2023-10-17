Трейлер фильма "Исчезнувшая в звездах" (2022)

Уже две недели Хэ Фэй безуспешно разыскивает жену, пропавшую на тайском острове, куда они приехали на годовщину свадьбы. Внезапно объявляется женщина, утверждающая, что она и есть супруга Хэ Фэя и, обидевшись, провела две недели на соседнем острове. Мужчина пытается доказать полиции, что это самозванка, но все её документы в полном порядке, и даже находятся подтверждающие её личность свидетели.
А когда выясняется, что у Хэ Фэя, в прошлом профессионального дайвера, неврологическое заболевание, из-за которого он принимает сильные лекарства, полиция отказывает ему в заведении дела об исчезновении жены. Скоро у мужчины истекает виза, и он в отчаянии обращается за помощью к знаменитой адвокатессе, не проигравшей ни одного дела.
Страна: Китай
Жанр: детектив, комедия
Дата выхода в России: 12 октября 2023
В ролях: Чжу Илун, Дженис Мань, Ни Ни, Ду Цзян, Хуан Цзыци, Чэнь Мэнци, Хосе Мария Инохоса Серрато, Цзянькан, Чжисюй Мэн, Чжан Ивэньхань, Скотти Боб Кокс, Юй Чэнхуэй
Режиссер: Цуй Жуй, Лю Сян
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