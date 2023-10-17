Трейлер фильма "Исчезнувшая в звездах" (2022)

Уже две недели Хэ Фэй безуспешно разыскивает жену, пропавшую на тайском острове, куда они приехали на годовщину свадьбы. Внезапно объявляется женщина, утверждающая, что она и есть супруга Хэ Фэя и, обидевшись, провела две недели на соседнем острове. Мужчина пытается доказать полиции, что это самозванка, но все её документы в полном порядке, и даже находятся подтверждающие её личность свидетели.