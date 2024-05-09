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Собака "диктатора" Лукашенко на параде в Москве испортила настроение немецким пропагандистам

Собака "диктатора" Лукашенко на параде в Москве испортила настроение немецким пропагандистам

Автор:
09 мая 2024 22:59
Сообщество : Жизнь
Метки: Bild   Москва   диктатор   лукашенко   трибуны   умка   шпиц   
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Собачка Александра Лукашенко по кличке Умка тоже смотрела Парад с трибуны на Красной площади, что очень не понравилось немецкому изданию "BILD", которое обвинило Президента Лукашенко в попытке отвлечь внимание от "украденных им выборов и жестоких репрессий опозиции".

"Собака-диктатор украла шоу у Путина" — под таким заголовком вышла статья в Bild о появлении на параде в Москве Александра Лукашенко и его шпица Умки.

Почему ни в чём неповинный пёсик вдруг стал "собакой-диктатором" BILD не пояснил, но сообщил, что Лукашенко коварно привел Умку на парад, "чтобы отвлечь внимание от отсутствия высоких гостей из-за рубежа".

Инцидент с пушистой пропагандой на показательном параде! В морозную погоду не хватало высокопоставленных гостей из-за рубежа. Вот почему российская государственная пропаганда бесцеремонно превратила животное в звездного гостя мероприятия — Умку, собаку белорусского диктатора Александра Лукашенко.

Отличился «эксперт BILD по анализу открытых данных» Юлиан Репке. Он увидел в собаке белорусского президента гибридную угрозу демократии.

Видео с Умкой стало вирусным в соцсетях за считанные минуты и сделало собаку героем дня в России. При этом Умка выглядел не очень-то счастливым среди куч снега при температуре около нуля. Тем не менее, он может запомниться международной публике больше, чем неизменные фразы кремлевского лидера Владимира Путина и бурные аплодисменты его верного вассала Александра Лукашенко

, - гневается Юлиан.

"Учитывая непростые взаимоотношения с редакцией BILD, Юлиан тоже хотел бы сесть у чьих-нибудь ног и получать лакомства за свою писанину, но пока не преуспел. Довольствуется малым. Лает на собаку", - комментирует ситуацию канал З60.

Тем временем, SHOT выяснилу представителей белорусской делегации, что шпиц ранее уже бывал на Параде в честь 9 Мая и настолько адаптировался, что на него даже не стали надевать поводок.

Источник:

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Метки: Bild   Москва   диктатор   лукашенко   трибуны   умка   шпиц   
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14  комментариев
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1k
Graboid Час назад
замечательный собакен ..
лучше пусть буден он, чем сотня фальшивых друзей ..
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8k
Neo 7 минут назад
Гейропейские пропаг@ндоны хоть до собаки, но д036утся!
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2k
ОТДЕЛ К 21 минуту назад
Уже не знают до чего [мат].....
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20k
Дмитрий 22 минуты назад
Наглосаксы два дня назад тоже отожгли.
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120k
Z_Павел Юрьевич_V Полчаса назад
Бедная Репка! У него на фоне русофобии окончательно кукуха отлетела. Его скоро сами немцы попрут на мороз
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74k
SAndre 38 минут назад
именно он грыз так жестоко белорусскую оппозицию! У Котлеты до сих пор на жопеле слет укуса!
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3k
Звёздный странник 54 минуты назад
Не понял смысла поста.
Логика притянутая за уши. При чём тут собака и выборы?
Немцам совсем заняться нечем? Решили чушь за сенсацию выдать? У них на 9 мая такое обострение?
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15k
..: Атеист :.. Час назад
@не хватало высокопоставленных гостей из-за рубежа@
Хаха, да на кой эти продажные шавки нужны. Пускай лучше тявкают у себя, в гейляндии и жопу своему хозяину заокеанскому лижут. Тьфу, мразота гейропейская
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2k
RomualdsGrinbergs Час назад
Кретинизм наших европейских СМИ зашкаливает. Прошу на сие смотреть исключительно философски. )
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0
Пузырь Час назад
А вот снег товарищ Семёнович Собянин не успел разогнать.
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3k
Игорь Час назад
ДБ!!! (с)
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1475 постов (1403 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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100041



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