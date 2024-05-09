Почему ни в чём неповинный пёсик вдруг стал "собакой-диктатором" BILD не пояснил, но сообщил, что Лукашенко коварно привел Умку на парад, "чтобы отвлечь внимание от отсутствия высоких гостей из-за рубежа".

Инцидент с пушистой пропагандой на показательном параде! В морозную погоду не хватало высокопоставленных гостей из-за рубежа. Вот почему российская государственная пропаганда бесцеремонно превратила животное в звездного гостя мероприятия — Умку, собаку белорусского диктатора Александра Лукашенко.

Отличился «эксперт BILD по анализу открытых данных» Юлиан Репке. Он увидел в собаке белорусского президента гибридную угрозу демократии.