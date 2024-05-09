Собака "диктатора" Лукашенко на параде в Москве испортила настроение немецким пропагандистам

Собачка Александра Лукашенко по кличке Умка тоже смотрела Парад с трибуны на Красной площади, что очень не понравилось немецкому изданию "BILD", которое обвинило Президента Лукашенко в попытке отвлечь внимание от "украденных им выборов и жестоких репрессий опозиции".
"Собака-диктатор украла шоу у Путина" — под таким заголовком вышла статья в Bild о появлении на параде в Москве Александра Лукашенко и его шпица Умки.
Почему ни в чём неповинный пёсик вдруг стал "собакой-диктатором" BILD не пояснил, но сообщил, что Лукашенко коварно привел Умку на парад, "чтобы отвлечь внимание от отсутствия высоких гостей из-за рубежа".
Инцидент с пушистой пропагандой на показательном параде! В морозную погоду не хватало высокопоставленных гостей из-за рубежа. Вот почему российская государственная пропаганда бесцеремонно превратила животное в звездного гостя мероприятия — Умку, собаку белорусского диктатора Александра Лукашенко.
Отличился «эксперт BILD по анализу открытых данных» Юлиан Репке. Он увидел в собаке белорусского президента гибридную угрозу демократии.
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Видео с Умкой стало вирусным в соцсетях за считанные минуты и сделало собаку героем дня в России. При этом Умка выглядел не очень-то счастливым среди куч снега при температуре около нуля. Тем не менее, он может запомниться международной публике больше, чем неизменные фразы кремлевского лидера Владимира Путина и бурные аплодисменты его верного вассала Александра Лукашенко
, - гневается Юлиан.
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"Учитывая непростые взаимоотношения с редакцией BILD, Юлиан тоже хотел бы сесть у чьих-нибудь ног и получать лакомства за свою писанину, но пока не преуспел. Довольствуется малым. Лает на собаку", - комментирует ситуацию канал З60.
Тем временем, SHOT выяснилу представителей белорусской делегации, что шпиц ранее уже бывал на Параде в честь 9 Мая и настолько адаптировался, что на него даже не стали надевать поводок.
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лучше пусть буден он, чем сотня фальшивых друзей ..
Логика притянутая за уши. При чём тут собака и выборы?
Немцам совсем заняться нечем? Решили чушь за сенсацию выдать? У них на 9 мая такое обострение?
Хаха, да на кой эти продажные шавки нужны. Пускай лучше тявкают у себя, в гейляндии и жопу своему хозяину заокеанскому лижут. Тьфу, мразота гейропейская