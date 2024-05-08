Не заметила натянутый трос и получила черепно-мозговую травму

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В Сосновоборске, Красноярский край, 11-летняя девочка каталась на роликах у жилого дома и не заметила натянутый между столбами трос. Как итог - закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение. Местный депутат, к которому обратилась мать девочки, выяснил, что проволоку натянули ритейлеры, арендующие первый этаж под продуктовый магазин. После обращения они решили "модернизировать" трос.
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ПыСы: наш дом оформлял территорию в собственность. Для огораживания территории согласовывали проект и по проекту устанавливали шлагбаум - красно-белый, со светоотражателями. А тут тупо тросик. ИМХО почти наверняка самодеятельность
Знаю троих таких. Последствия есть.
У одного крыша едет от малой дозы алкоголя, да и трезвый не очень.
У второй проблемы с дикцией и координацией. Многие думают, что она вечно пьяная.
Третьего стало пробивать на эмоции. Смотрит мелодраму и плачет 130 кг. мужик.