Не заметила натянутый трос и получила черепно-мозговую травму

В Сосновоборске, Красноярский край, 11-летняя девочка каталась на роликах у жилого дома и не заметила натянутый между столбами трос. Как итог - закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение. Местный депутат, к которому обратилась мать девочки, выяснил, что проволоку натянули ритейлеры, арендующие первый этаж под продуктовый магазин. После обращения они решили "модернизировать" трос.

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В Сосновоборске, Красноярский край, 11-летняя девочка каталась на роликах у жилого дома и не заметила натянутый между столбами трос. Как итог - закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение. Местный депутат, к которому обратилась мать девочки, выяснил, что проволоку натянули ритейлеры, арендующие первый этаж под продуктовый магазин. После обращения они решили "модернизировать" трос. 2024-05-08T10:05:56+03:00 Пропустить

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