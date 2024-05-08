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Не заметила натянутый трос и получила черепно-мозговую травму

Не заметила натянутый трос и получила черепно-мозговую травму

Автор:
08 мая 2024 10:05
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   ролики   
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В Сосновоборске, Красноярский край, 11-летняя девочка каталась на роликах у жилого дома и не заметила натянутый между столбами трос. Как итог - закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение. Местный депутат, к которому обратилась мать девочки, выяснил, что проволоку натянули ритейлеры, арендующие первый этаж под продуктовый магазин. После обращения они решили "модернизировать" трос.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   ролики   
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17  комментариев
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17k
Booka1a 2 часа назад
ну тут спокойно иск подавать можно
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25k
sanchesS80 4 минуты назад
Девочке, а точнее родителям девочки, можно разве что вменить отсутствие шлема. А так проверят законность огораживания территории, был ли согласован проект системы перегораживания. Скорей всего нет, поэтому в нагрузку к гражданскому иску на возмещение вреда вполне могут и уголовочку словить, если вред здоровью окажется серьёзным.

ПыСы: наш дом оформлял территорию в собственность. Для огораживания территории согласовывали проект и по проекту устанавливали шлагбаум - красно-белый, со светоотражателями. А тут тупо тросик. ИМХО почти наверняка самодеятельность
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26k
Михаил Сметанкин 15 минут назад
А если бы мотоциклист ехал на чуть большей скорости? А то уже были случаи, в том числе смертельные
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164
Nik Kin Полчаса назад
трос это конечно плохо. но и девочка по дороге ,а не по тротуару ехала. вот если бы её машина сбила тогда бы вой поднялся про то что типа "куда родители смотрели"
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6k
jfk 38 минут назад
Нужно шлагбаум ставить, чтоб видно было из далека. А девочку жалко, конечно, надеюсь, без серьезных последствий
Ссылка youtu.be
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27
Сергей Володин jfk 18 минут назад
"закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение".
Знаю троих таких. Последствия есть.
У одного крыша едет от малой дозы алкоголя, да и трезвый не очень.
У второй проблемы с дикцией и координацией. Многие думают, что она вечно пьяная.
Третьего стало пробивать на эмоции. Смотрит мелодраму и плачет 130 кг. мужик.
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482
jeka 39 минут назад
И придворовую территорию тоже арендовали???? Или всё таки самовольно захватили???
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11k
Билли 43 минуты назад
Установить законность установки троса. Если это самозахват общедомовой территории путем установки незаконного троссового ограждения не отвечающим технике безопасности повлекшим тяжкие телесные повреждения пойдут под уголовку там многие в том числе управа района. Хотя, этож Красноярск.....там уровень коррупции и преступности зашкаливает так же как и в Омске с Новосибом. Замнут как всегда. Так жить там всех устраивает.
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273
ГТА Форевер 47 минут назад
Вешают свои цепи тросы, их вообще не видно! Я чуть два раза не целовал Землю, шел пешком. Жена моя упала и заработала шрам и сотряс. Судить их надо или запрещать. Нет денег на нормальный шлагбаум ?
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2k
Руслана Тарасова 58 минут назад
У нас как становятся на ролики, самокаты, управляют"дырчиками" и прочими движущими извращениями , так сразу с этими людьми происходят чудеса - ничего не видят, не слышат, не замечают.
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11k
Vacony 58 минут назад
А на сколько законно такие растяжки ? .....
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79k
Viktor 2 часа назад
На этом тросу их и повесить!
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273
ГТА Форевер Viktor 46 минут назад
Ага, я пешком ходил - два цеплял, чудом не падал.
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702
DuckTales 2 часа назад
Идиоты...
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
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