Ученые выдвинули новую теорию формирования земных континентов

Ученые из Пенсильванского университета описали возможный механизм формирования кратонов — древних и обширных участков континентальной коры. Кратоны простираются более чем на 150 километров, от поверхности Земли до верхней мантии, где они действуют подобно килю лодки, удерживая континенты на плаву на уровне моря или вблизи этого показателя в течение геологического времени.

Новый механизм, предложенный учеными, может объяснить, как образовались кратоны около 3 миллиардов лет назад. Считается, что кратоны сформировались между 3 и 2,5 миллиардами лет назад — в то время, когда радиоактивные элементы, такие как уран, распадались примерно в два раза быстрее и выделяли в два раза больше тепла, чем сегодня.