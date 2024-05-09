FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 8796 постов • 1066 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
Эстонцы пришли через реку посмотреть концерт в честь Дня Победы в российском Ивангороде

Эстонцы пришли через реку посмотреть концерт в честь Дня Победы в российском Ивангороде

Автор:
09 мая 2024 23:45
Сообщество : Жить в России
Метки: Ивангород   Концерт   Ленобласть   Эстония   день победы   нарва   
1185
2
4

Эстонскую Нарву и русский Ивангород разделяет река. Власти Ленобласти уже несколько лет подряд устраивают праздник так, чтобы его было видно людям на другом берегу.

На концерт "Берега Победы", который устроили в Ивангороде в честь Дня Победы, с другого берега реки посмотрели тысячи жителей эстонского города Нарва.

Это их единственный шанс увидеть празднование 9 Мая, ведь власти страны официально запретили демонстрировать символы Победы — Красное знамя, георгиевскую ленту, а также флаги России и СССР.

Российский Ивангород и эстонскую Нарву разделяет река — они расположены друг напротив друга. В Нарве более 80 процентов русскоязычного населения, именно они пришли сегодня на набережную

, — сообщает корреспондент РЕН ТВ Алексей Полторанин.

Сорвать просмотр концерта у властей Эстонии не получилось, хотя задержания все-таки были — полиция завела дело на мужчину с георгиевской ленточкой. Набережную сегодня весь день патрулировала эстонская машина полиции.

У меня там сестра, двоюродные братья. Я думаю, они очень рады. Они наверняка там смотрят. А встречаться мы с ними не встречаемся — только ручкой машем. Вот так

, — поделилась жительница Ивангорода Раиса Смитиенко.

Трансляцию концерта для жителей соседней Эстонии организуют 9 мая второй год подряд. На экране с российской стороны реки показали и Парад Победы в Москве.

И не смотря ни на что, памятник Бронзовому солдату в Таллине сегодня утопает в цветах, сообщают жители Эстонии. Люди идут к мемориалу нескончаемым потоком:

Русофобская политика эстонских властей не достигает своей цели.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Ивангород   Концерт   Ленобласть   Эстония   день победы   нарва   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Виталий 2 часа назад
В Нарве есть эстонцы?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
15k
Александр 36 минут назад
Люди не делятся на расы, нации, религии и т.п. Люди делятся на нормальных и м**аков. А вот м**аки уже делятся на расы, нации, религии, и т.п...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
191
Бывалый Трус Александр 17 минут назад
Звучит, конечно, красиво, но двухсмысленно. То есть, если Вы скажете, для примера, что Вы русский и православный (татарин и мусульманин), то автоматически попадёте в категорию м**ков? Да, с чего? Просто, люди могут быть нормальными не стесняясь ни расы, ни религии.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
russger 50 минут назад
Представляю как у эстонских властей припекает от этого, а сделать нихрена не могут ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
84
sipezik 54 минуты назад
Сегодня звонила дяде, он там был. Говорит, в этом году весь город пришел. Спасибо, Россия!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Александр 56 минут назад
Как же это гадко, когда уже мы станем настолько сильны, что просто зайдем в эту Нарву и проведем парад там.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
84
sipezik Александр 55 минут назад
Думаю, однажды этот момент придёт.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1475 постов (1403 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

100079



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В NASA первым человеком в космосе назвали американца Алана Шепарда
В NASA первым человеком в космосе назвали американца Алана Шепарда
Типичные девушки 90-х: стиль и образ жизни
Типичные девушки 90-х: стиль и образ жизни
Набирающие популярность в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 9 мая
Мемы из соцсетей. Свежак за 9 мая
Цветная революция 1059 года в Византии
Цветная революция 1059 года в Византии
Китайские учёные показали концепт лунной космической базы (видео)
Китайские учёные показали концепт лунной космической базы (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 7 мая

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#автомир#интересно#Россия#ДТП#полиция#авто аварии#забавно#медицина
#животные#люди#история#машина#задержание#Москва#кошка#подборка#кино#Германия
#Прикол#факты#автомобили#Юмор#кот#интересное#аварии#фильм#Автовсячина#Китай
Китайские учёные показали концепт лунной космической базы (видео) Китайские учёные показали концепт лунной космической базы (видео) Жители Эстонии создали мемориал на месте, где стоял танк Т-34 в Нарве Жители Эстонии создали мемориал на месте, где стоял танк Т-34 в Нарве Гражданин Словакии попытался вплавь добраться из Эстонии в Россию Гражданин Словакии попытался вплавь добраться из Эстонии в Россию Гражданин Франции незаконно приплыл в Россию на лодке из Эстонии Гражданин Франции незаконно приплыл в Россию на лодке из Эстонии Очередная звезда молодежи устроила дебош на сцене Очередная звезда молодежи устроила дебош на сцене "Россия! Россия! В этом слове огонь и сила!". В Пхеньяне для Шойгу спели от души и по-русски "Россия! Россия! В этом слове огонь и сила!". В Пхеньяне для Шойгу спели от души и по-русски

На что жалуетесь?

Вернуться