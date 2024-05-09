Эстонцы пришли через реку посмотреть концерт в честь Дня Победы в российском Ивангороде

Эстонскую Нарву и русский Ивангород разделяет река. Власти Ленобласти уже несколько лет подряд устраивают праздник так, чтобы его было видно людям на другом берегу.
На концерт "Берега Победы", который устроили в Ивангороде в честь Дня Победы, с другого берега реки посмотрели тысячи жителей эстонского города Нарва.
Это их единственный шанс увидеть празднование 9 Мая, ведь власти страны официально запретили демонстрировать символы Победы — Красное знамя, георгиевскую ленту, а также флаги России и СССР.
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Российский Ивангород и эстонскую Нарву разделяет река — они расположены друг напротив друга. В Нарве более 80 процентов русскоязычного населения, именно они пришли сегодня на набережную
, — сообщает корреспондент РЕН ТВ Алексей Полторанин.
Сорвать просмотр концерта у властей Эстонии не получилось, хотя задержания все-таки были — полиция завела дело на мужчину с георгиевской ленточкой. Набережную сегодня весь день патрулировала эстонская машина полиции.
У меня там сестра, двоюродные братья. Я думаю, они очень рады. Они наверняка там смотрят. А встречаться мы с ними не встречаемся — только ручкой машем. Вот так
, — поделилась жительница Ивангорода Раиса Смитиенко.
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Трансляцию концерта для жителей соседней Эстонии организуют 9 мая второй год подряд. На экране с российской стороны реки показали и Парад Победы в Москве.
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И не смотря ни на что, памятник Бронзовому солдату в Таллине сегодня утопает в цветах, сообщают жители Эстонии. Люди идут к мемориалу нескончаемым потоком:
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Русофобская политика эстонских властей не достигает своей цели.
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