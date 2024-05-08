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Включили автопилот и полезли пить пиво на заднее сиденье

Включили автопилот и полезли пить пиво на заднее сиденье

Автор:
08 мая 2024 11:27
Сообщество : Аварии
Метки: Zeekr   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   автопилот   без ДТП   машина   пьянь   
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Жители Чувашии прокатились по скоростной платной трассе М12 на электромобиле Зикр без водителя, в режиме автопилота, попивая пиво на заднем сиденье. Судя по тому, что видео выложили в сеть - обошлось без ДТП.

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Метки: Zeekr   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   автопилот   без ДТП   машина   пьянь   
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14  комментариев
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11k
Vacony 2 часа назад
он все равно водитель и ответственность на нем.. так что за выпивание пива будет ай ай...
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39
Аврашалом Маркович 7 минут назад
Кто водитель и на какой секунде он пьет пиво? Есть результаты освидетельствования?
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16k
Ivan 10 минут назад
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7k
Трям 23 минуты назад
Гарантирую, что скоро будет ролик из ментовки с извинениями.
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2k
portroy Полчаса назад
Не очень удобно так прыгать, чтобы за руль подержаться, ИМХО. Знаю, что водители теслы в руль, между спиц засовывают бутылку с водой и авто думает, что водитель руль держит и можно уже за руль не хвататься каждую минуту.
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3k
Александр Полчаса назад
Машину покупали на последние, судя по пиву в пластике...
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19k
Михаил Гривин 38 минут назад
Автопилот явно умнее их, потому правильно сделали, что доверили ему управление. Х.з., как эти [мат] ездят, когда за рулём.
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62k
dima423 53 минуты назад
Ну че, я думаю скоро это будут повсеместные и обыденные технологии, и можно будет пить пиво официально, пока ИИ рулит)
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Отвратительный Мужик 54 минуты назад
Идиотов на Руси ещё лет на 100 припасено .
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МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 56 минут назад
Сложная ситуация, что там было пиво или квас не известно, фактов нет, так что по этому поводу можно не заморачиваться.
А вот оставление авто без управления......Тут надо знать законодательство.
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41k
albedo Час назад
Вспомнились мультперсонажи:
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9k
Ntvl 2 часа назад
дол.боёбы. у меня всё.
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1463 поста (1480 в горячем)

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