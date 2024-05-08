Включили автопилот и полезли пить пиво на заднее сиденье

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Жители Чувашии прокатились по скоростной платной трассе М12 на электромобиле Зикр без водителя, в режиме автопилота, попивая пиво на заднем сиденье. Судя по тому, что видео выложили в сеть - обошлось без ДТП.
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А вот оставление авто без управления......Тут надо знать законодательство.