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Россияне поздравляют друг друга с Днём Победы в соцсетях Джейсона Стэйтема

Россияне поздравляют друг друга с Днём Победы в соцсетях Джейсона Стэйтема

Автор:
09 мая 2024 23:58
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: 9 мая   день победы   джейсон стэйтем   поздравления   россияне   соцсети   
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Британский актёр в ночь на 9 мая выложил фото в запрещённом Instagram*. Пост не был связан с праздником, но российские пользователи всё равно написали под ним множество комментариев.

Российские подписчики массово поздравляют друг друга с Днём Победы в социальных сетях британского актёра Джейсона Стэйтема — общаться по-русски в комментариях под его постами уже давно стало трендом.

А он и не против ))

В результате под фотографией владельца аккаунта в запрещенной соцсети скопились тысячи комментариев:

Некоторые пользователи даже опубликовали любимые песни:

Чуть ранее, интернет-звезда, экс-кикбоксер и «король токсичной маскулинности» Эндрю Тейт ретвитнул видео Парада Победы на Красной площади и прокомментировал его для 9 миллионов своих фолловеров:

Черт, хотел бы я принадлежать к культуре, которой можно гордиться. Только представьте, каково это искренне любить свою страну и доверять ее руководству. Лично у меня патриотом быть не получается, потому что моей страной управляют умственно отсталые пидоры. Это разбивает мне сердце.


* Meta* Platforms Inc. (владелец Facebook* и Instagram*) — организация признана экстремистской и запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: 9 мая   день победы   джейсон стэйтем   поздравления   россияне   соцсети   
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1475 постов (1403 в горячем)
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