Россияне поздравляют друг друга с Днём Победы в соцсетях Джейсона Стэйтема

Британский актёр в ночь на 9 мая выложил фото в запрещённом Instagram*. Пост не был связан с праздником, но российские пользователи всё равно написали под ним множество комментариев.
Российские подписчики массово поздравляют друг друга с Днём Победы в социальных сетях британского актёра Джейсона Стэйтема — общаться по-русски в комментариях под его постами уже давно стало трендом.
А он и не против ))
В результате под фотографией владельца аккаунта в запрещенной соцсети скопились тысячи комментариев:
Некоторые пользователи даже опубликовали любимые песни:
Чуть ранее, интернет-звезда, экс-кикбоксер и «король токсичной маскулинности» Эндрю Тейт ретвитнул видео Парада Победы на Красной площади и прокомментировал его для 9 миллионов своих фолловеров:
Черт, хотел бы я принадлежать к культуре, которой можно гордиться. Только представьте, каково это искренне любить свою страну и доверять ее руководству. Лично у меня патриотом быть не получается, потому что моей страной управляют умственно отсталые пидоры. Это разбивает мне сердце.
Источник:
* Meta* Platforms Inc. (владелец Facebook* и Instagram*) — организация признана экстремистской и запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.
Источник:
- Очередной День Победы и очередные ляпы: Как Россия готовится к самому необычному 9 мая
- Эхо войны: следы и отзвуки прошедших битв
- Мой прадед прошел войну
- Другая сторона праздника: ляпы и паразитирование на Дне Победы
- "Почти миллиард на разгон облаков и парад!": реакция соцсетей на Парад Победы 24 июня