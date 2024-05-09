Россияне поздравляют друг друга с Днём Победы в соцсетях Джейсона Стэйтема

Чуть ранее, интернет-звезда, экс-кикбоксер и «король токсичной маскулинности» Эндрю Тейт ретвитнул видео Парада Победы на Красной площади и прокомментировал его для 9 миллионов своих фолловеров:

Черт, хотел бы я принадлежать к культуре, которой можно гордиться. Только представьте, каково это искренне любить свою страну и доверять ее руководству. Лично у меня патриотом быть не получается, потому что моей страной управляют умственно отсталые пидоры. Это разбивает мне сердце.