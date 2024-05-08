В Москве задержали бойца MMA, сбежавшего после устроенной аварии в центре Петербурга

Спортсмену грозит до 2 лет колонии.
В Москве полицейские задержали 25-летнего бойца поп-MMA Ибрагима "Никархо" Исламова за устроенную им аварию в центре Петербурга. Две недели назад, 25 апреля, Исмаилов устроил покатушки по ночному Петербургу на арендованном Porsche Cayenne и умудрился на большой скорости влететь в раздвижную часть Троицкого моста. Место ДТП он оставил, отлежался в больнице и уехал в Москву.
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Сообщается, что Исламова в скором времени этапируют в Санкт-Петербург, где суд изберёт для него меру пресечения. Спортсмену вменяют ст. 267.1 УК РФ ("Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств"). Ему грозит до двух лет лишения свободы.
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А на счёт шокового состояния и административной ответственности. Явно ведь лукавит боец. Не скрывался бы, вызвал бы скорую (на месте бы подлатали) и сотрудников ГИБДД. Мост ведь не функционировал какое-то время, а это неудобство сильное.
Особенно поржал на фразе :
Спортсмена задержали в съёмной однушке в Люблино. Сотрудники питерского уголовного розыска застали Исламова и его друга спящими на диване
Так что любая чурка, которой даже насовали по рылу в первом же раунде, гордо называет самого себя - Боец ММА.
*Это ведь проще, чем зарабатывать реальные звания, вроде чемпион такого-то соревнования, обладатель кубка или пояса :) Ну либо как Курицын надо себя вести, просто изобретая себе звания.
Ну почему такие дебилы не расшибаются?
ЗЫ. Даже не сомневался в национальности... Боец ММА, свалил с места дтп...
Устали после взаимных потрахушек?