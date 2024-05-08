В Москве задержали бойца MMA, сбежавшего после устроенной аварии в центре Петербурга

В Москве полицейские задержали 25-летнего бойца поп-MMA Ибрагима "Никархо" Исламова за устроенную им аварию в центре Петербурга. Две недели назад, 25 апреля, Исмаилов устроил покатушки по ночному Петербургу на арендованном Porsche Cayenne и умудрился на большой скорости влететь в раздвижную часть Троицкого моста. Место ДТП он оставил, отлежался в больнице и уехал в Москву.