FISHKINET
Сообщество Криминал 3002 поста • 387 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Авто > Сообщество Криминал
В Москве задержали бойца MMA, сбежавшего после устроенной аварии в центре Петербурга

В Москве задержали бойца MMA, сбежавшего после устроенной аварии в центре Петербурга

Автор:
08 мая 2024 15:39
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Москва   Санкт-Петербург   Троицкий мост   авария   задержание   
1622
1
3

Спортсмену грозит до 2 лет колонии.

В Москве полицейские задержали 25-летнего бойца поп-MMA Ибрагима "Никархо" Исламова за устроенную им аварию в центре Петербурга. Две недели назад, 25 апреля, Исмаилов устроил покатушки по ночному Петербургу на арендованном Porsche Cayenne и умудрился на большой скорости влететь в раздвижную часть Троицкого моста. Место ДТП он оставил, отлежался в больнице и уехал в Москву.

Сообщается, что Исламова в скором времени этапируют в Санкт-Петербург, где суд изберёт для него меру пресечения. Спортсмену вменяют ст. 267.1 УК РФ ("Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств"). Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Видео   Москва   Санкт-Петербург   Троицкий мост   авария   задержание   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
22  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
Б.Касторский 2 часа назад
Молодец какой! И дружба у ребят видно крепкая.
А на счёт шокового состояния и административной ответственности. Явно ведь лукавит боец. Не скрывался бы, вызвал бы скорую (на месте бы подлатали) и сотрудников ГИБДД. Мост ведь не функционировал какое-то время, а это неудобство сильное.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
21k
Robin Hood 20 минут назад
Послушал речь не мужа, а ссыкливого бараноида.

Особенно поржал на фразе :
Спортсмена задержали в съёмной однушке в Люблино. Сотрудники питерского уголовного розыска застали Исламова и его друга спящими на диване
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Сергей Час назад
Да достали эти определения "боец ММА". Если я завтра выйду в октагон и там побегаю положенное время от другого подобного лоха, то я тоже "боец"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
alexis Час назад
Дефектовку моста надо провести.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Сергей Викторович Час назад
"не попал в чужую машину"... клоун пилять. А какую машину ты разбил? свою? Нет, разбил чужую машину. "Понесу административную ответственность"... классно придумал - нарушил кучу всего, уничтожил чужую собственность, а ответить штрафиком хочет!!! Ну и насчет "не сбил человека" - пустые слова. Если бы сбил - точно свалил бы, только придумал бы другие слова чтобы показать свою "мужественность"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Михаил Час назад
Хех, могут же найти когда хотят... даже за такое относительно мелкое деяние...
Ну почему такие дебилы не расшибаются?

ЗЫ. Даже не сомневался в национальности... Боец ММА, свалил с места дтп...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Teodor Час назад
Я как-то свою тачку на ТО к официалам отвозил в один крупный автосервис при дилерском центре - внутренняя территория (весьма обширная) ВСЯ забита разбитыми не подлежащими ремонту каршеринговыми авто. Эти дебилы, что живут по принципу "зачем покупать если можно арендовать" до пенсии будут за них расплачиваться... А ведь когда покупаешь - на порядок аккуратнее ездишь, ибо твоя... ее бережёшь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Matrosskin Час назад
"Исламова и его друга спящими на диване" - ну он видать к мужу своему и спешил...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Rom Час назад
Почти все такие новости начинаются со слов - "задержали бойцв ММА". Тут оно как, этих бойцов так много, что почти каждая хрень с их участием, и они все дебилы? Или наоборот - все бойцы ММА дебилы, и поэтому такая хрень с ними по определению?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Руслана Тарасова 2 часа назад
Правильнее заголовок звучал бы так: "Был задержан очередной бездельник из кишлака (аула) который не желает работать или учиться, поэтому подался в "бойцы". " А когда этот кишлачный гопник , вместо любимого развлечения пятеро-десятеро на одного, встрял в историю, где можно ответить , то просто трусливо сбежал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Харон ( Χάρων) 2 часа назад
"застали Исламова и его друга спящими на диване"
Устали после взаимных потрахушек?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Rus77 2 часа назад
В Москве задержали бойца MMA, а точнее очередную дикую обезьяну!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Александр 2 часа назад
Ага, с ринга он тоже уходит, когда ему в тыковку прилетает? Уж кто-кто, а такой человек должен быть привычен к травмам головы! И не должен испытывать шок от травмы оной. Или от вида крови.. Зашкерился потому, что был под чем-то, ну или просто "синий". И нефиг нам тут байки рассказывать! Шок у него был... Звездобол!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
98k
Доктор Джонс 2 часа назад
Что ни долб@йоп - то боец ММА...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62k
hpgjzsorqzo4 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2074 поста (2081 в горячем)
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

222072



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Катер, купленный для спасателей Саратовской области, обнаружили на базе отдыха чиновников
Катер, купленный для спасателей Саратовской области, обнаружили на базе отдыха чиновников
Парень спас бабульку от мошенников, но выяснилось, что она сама мошенница
Парень спас бабульку от мошенников, но выяснилось, что она сама мошенница
Набирающие популярность в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 2 мая
Мемы из соцсетей. Свежак за 2 мая
С добрым утром
С добрым утром
Tesla показала, как роботы Optimus с помощью людей складывают аккумуляторы в контейнер (видео)
Tesla показала, как роботы Optimus с помощью людей складывают аккумуляторы в контейнер...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 1 мая

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#автомобили#Юмор#ДТП#аварии#кошка#собака#США#улыбнуло
#животные#машина#история#интересное#кот#интересно#полиция#Россия#Москва#нападение
#Прикол#автомир#в мире#факты#авто аварии#забавно#Автовсячина#фильм#позитив#маразм
Tesla показала, как роботы Optimus с помощью людей складывают аккумуляторы в контейнер (видео) Tesla показала, как роботы Optimus с помощью людей складывают аккумуляторы в контейнер (видео) В Санкт-Петербурге экс-военный застрелил бизнес-партнёра за долг в семь миллионов рублей В Санкт-Петербурге экс-военный застрелил бизнес-партнёра за долг в семь миллионов рублей В Москве прохожий задержал мужчину, укравшего из автомобиля 46 млн рублей В Москве прохожий задержал мужчину, укравшего из автомобиля 46 млн рублей Блогер за рулем BMW устроил страшную аварию на Кутузовском проспекте в Москве Блогер за рулем BMW устроил страшную аварию на Кутузовском проспекте в Москве "Прикалывались": в Петербурге задержали дагестанца, затеявшего стрельбу из люка авто "Прикалывались": в Петербурге задержали дагестанца, затеявшего стрельбу из люка авто Колесо от грузовика устроило день жестянщика на Дмитровском шоссе Колесо от грузовика устроило день жестянщика на Дмитровском шоссе

На что жалуетесь?

Вернуться