В Южно-Сахалинске пьяная парочка устроила дебош в самолёте и там же рассталась

Мужчина начал оскорблять свою спутницу.
Рейс Южно-Сахалинск - Владивосток задержался из-за пьяной парочки, которая решила выяснить отношения уже на борту. Сначала мужчина и женщина что-то тихо обсуждали, но потом их разговор перерос в ссору. Они стали громко кричать друг на друга. Мужчина оскорблял свою спутницу и пассажиры вызывали полицию.
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Когда полицейские начали разговаривать с парой, то женщина тут же заявила, что "официально не за мужем за ним" и вообще не имеет никакого отношения к нему. Тогда мужчина с рейса сняли, а его дама продолжила выпивать, но уже с соседом.
— После выяснений отношений между пьяными любовниками, супруга стала распивать алкоголь с другим пассажиром, а её спутника увели полицейские, — сообщили подписчики KP.RU.
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И вышел на ходу, хлопнув дверью?