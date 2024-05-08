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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1407 постов • 58 подписчиков подписаться
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В Южно-Сахалинске пьяная парочка устроила дебош в самолёте и там же рассталась

В Южно-Сахалинске пьяная парочка устроила дебош в самолёте и там же рассталась

Автор:
08 мая 2024 20:45
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Россия   дебош   пьяный в самолёте   самолёт   фото   южно-сахалинск   
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Мужчина начал оскорблять свою спутницу.

Рейс Южно-Сахалинск - Владивосток задержался из-за пьяной парочки, которая решила выяснить отношения уже на борту. Сначала мужчина и женщина что-то тихо обсуждали, но потом их разговор перерос в ссору. Они стали громко кричать друг на друга. Мужчина оскорблял свою спутницу и пассажиры вызывали полицию.

Когда полицейские начали разговаривать с парой, то женщина тут же заявила, что "официально не за мужем за ним" и вообще не имеет никакого отношения к нему. Тогда мужчина с рейса сняли, а его дама продолжила выпивать, но уже с соседом.

— После выяснений отношений между пьяными любовниками, супруга стала распивать алкоголь с другим пассажиром, а её спутника увели полицейские, — сообщили подписчики KP.RU.


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Метки: Видео   Россия   дебош   пьяный в самолёте   самолёт   фото   южно-сахалинск   
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6  комментариев
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18k
Majul 2 часа назад
"за мужем"? покемонка ходит "по срать"? смотрит "в нутрь"? Хотя глупо ожидать от покемонки грамотности.
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40k
Андрей Иванов Минуту назад
"Мужчина начал оскорблять свою спутницу."

И вышел на ходу, хлопнув дверью?
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8k
Mauritanien Полчаса назад
Баба как обезьяна, пока за новый хер, простите ветку не уцепится, старую не отпустит. Так что причина для скандала назрела видимо раньше
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5004 поста (4789 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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