В Южно-Сахалинске пьяная парочка устроила дебош в самолёте и там же рассталась

Когда полицейские начали разговаривать с парой, то женщина тут же заявила, что "официально не за мужем за ним" и вообще не имеет никакого отношения к нему. Тогда мужчина с рейса сняли, а его дама продолжила выпивать, но уже с соседом.

— После выяснений отношений между пьяными любовниками, супруга стала распивать алкоголь с другим пассажиром, а её спутника увели полицейские, — сообщили подписчики KP.RU.