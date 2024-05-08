Гиперкар Bugatti Veyron 2007 года выставили на продажу в Москве

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Для тех, кого недавно расстроила цена на новый продаваемый в России гиперкар Koenigsegg Jesko за 1 миллиард рублей, был найден вариант попроще и дешевле - Bugatti EB Veyron 16.4 "всего лишь" за 185 миллионов рублей.
По данным продавца, гиперкар собрали в 2007 году, то есть через два года после начала серийного производства. 2007-й стал для Bugatti годом наиболее массовой сборки Veyron: компания успела выпустить и передать заказчикам 81 автомобиль. Общий тираж гиперкара незначительно превышает 400 экземпляров.
Купе укомплектовано стандартным для модели восьмилитровым двигателем, развивавшим 1001 л.с. и 1250 Нм. С таким мотором испытатели в 2005 году смогли разогнать Veyron на официальном тестовом треке Volkswagen до 408,5 км/ч. На набор первых 100 км/ч у гиперкара уходит 2,5 секунды.
На продажу выставлен экземпляр с ярко-красным кузовом и хромированной отделкой, который сочетается с бежевой кожей в салоне. Насколько видно на фото, автомобиль находится в хорошем состоянии. Это может объясняться относительно небольшим пробегом: для Veyron заявлены 18,8 тысячи километров. Таким образом, на гиперкаре в среднем проезжали немногим более тысячи километров в год.
Купе укомплектовано стандартным для модели восьмилитровым двигателем, развивавшим 1001 л.с. и 1250 Нм. С таким мотором испытатели в 2005 году смогли разогнать Veyron на официальном тестовом треке Volkswagen до 408,5 км/ч. На набор первых 100 км/ч у гиперкара уходит 2,5 секунды.
На продажу выставлен экземпляр с ярко-красным кузовом и хромированной отделкой, который сочетается с бежевой кожей в салоне. Насколько видно на фото, автомобиль находится в хорошем состоянии. Это может объясняться относительно небольшим пробегом: для Veyron заявлены 18,8 тысячи километров. Таким образом, на гиперкаре в среднем проезжали немногим более тысячи километров в год.
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понятно.
Bugatti Veyron - это Koenigsegg Jesko для бедных