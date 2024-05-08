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Гиперкар Bugatti Veyron 2007 года выставили на продажу в Москве

Гиперкар Bugatti Veyron 2007 года выставили на продажу в Москве

Автор:
08 мая 2024 16:20
Сообщество : Автомир
Метки: Bugatti   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   гиперкар   машина   суперкар   
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Для тех, кого недавно расстроила цена на новый продаваемый в России гиперкар Koenigsegg Jesko за 1 миллиард рублей, был найден вариант попроще и дешевле - Bugatti EB Veyron 16.4 "всего лишь" за 185 миллионов рублей.

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Метки: Bugatti   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   гиперкар   машина   суперкар   
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2  комментария
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Vladimir Lysikov 38 минут назад
19 тыс пробег и уже складки и заломы на "коже", серьёзно?
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7k
hhwost Полчаса назад
ага.
понятно.
Bugatti Veyron - это Koenigsegg Jesko для бедных
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Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1266 постов (1257 в горячем)

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