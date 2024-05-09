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Необычная встреча на дороге в Африке

Необычная встреча на дороге в Африке

Автор:
09 мая 2024 10:26
Сообщество : Животные
Метки: Африка   Видео   встреча   гиена   животные   жираф   лев   стервятник   
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В Африке любитель природы заснял в одном месте львов, грифов, гиены и жирафа. Животные оказались на пути друг друга и замерли. Пытались разобраться, кто кому дорогу должен уступить?

"Встретились как-то на дорого два льва, четыре грифа, гиена и жираф..." Напоминает начало какого-то африканского анекдота.

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Метки: Африка   Видео   встреча   гиена   животные   жираф   лев   стервятник   
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7  комментариев
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3k
константин 2 часа назад
Грифы о чём то догадываются
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608
А П Полчаса назад
Думают, кто первым набросится на жирафа.
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465
Андрей А П 20 минут назад
Жираф копытом может раскроить льву череп. Поэтому львы и задумались.
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7k
Трям 58 минут назад
Вот че вы гоните? "Необычная встреча..."
Это трейлер Мадакаскар-4!
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3668 постов (3575 в горячем)

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