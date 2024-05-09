Необычная встреча на дороге в Африке

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В Африке любитель природы заснял в одном месте львов, грифов, гиены и жирафа. Животные оказались на пути друг друга и замерли. Пытались разобраться, кто кому дорогу должен уступить?
"Встретились как-то на дорого два льва, четыре грифа, гиена и жираф..." Напоминает начало какого-то африканского анекдота.
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