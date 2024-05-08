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Закалка огромного лезвия пилы

Закалка огромного лезвия пилы

Автор:
08 мая 2024 13:17
Метки: Видео   в мире   закалка   интересно   лезвия   пила   
1279
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1

Закалка огромного лезвия пилы, которое применяется в лесной промышленности. Впечатляющее зрелище.


Словно создание оружия для армии Империума. Выглядит эпично!

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Метки: Видео   в мире   закалка   интересно   лезвия   пила   
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15k
котегRUS 55 минут назад
это полотно для резки камня...

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1k
Максим Борисов 42 секунды назад
Я так понимаю, лайкают такие же дебилы, не отличающие диск по металлу от диска по дереву. Ну и чисто с логикой не дружащие.
Поражает процент идиотов конечно...
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1k
Максим Борисов 2 минуты назад
Тот случай когда автор м(у)дак и копировальщик такой же.
Это диск для камня и бетона. такие используют на заводах бетонных для резки пустоток и для распила каменных пород.
А в дереве пила такого диаметра просто завязнет и заклинит. по этому для крупных пород дерева используются ленточные станки .
Но зачем думать.? Когда можно просто с(пи)здить статейку , не думая. А томом сжимая в кулачке потные яички, считать лайкосики.
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23k
Слепой Пью 58 минут назад
Это не просто потрясающее зрелище. Как точно заметил один ослик: Это душераздирающее зрелище!
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17k
_Tango_ Час назад
Это где вы такие елочки увидели? Секвойи вроде как запрещено пилить. Это скорее для пиления камня штука.
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9k
Гвоздь Час назад
предлагаю покрасить в красный.
и начать резать дворян.
(шутка, уважаемый фсб-шник).
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312
Ли Харви Освальд Гвоздь 5 минут назад
Не смешно, 15 суток условно
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