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Закалка огромного лезвия пилы, которое применяется в лесной промышленности. Впечатляющее зрелище.
Словно создание оружия для армии Империума. Выглядит эпично!
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Поражает процент идиотов конечно...
Это диск для камня и бетона. такие используют на заводах бетонных для резки пустоток и для распила каменных пород.
А в дереве пила такого диаметра просто завязнет и заклинит. по этому для крупных пород дерева используются ленточные станки .
Но зачем думать.? Когда можно просто с(пи)здить статейку , не думая. А томом сжимая в кулачке потные яички, считать лайкосики.
и начать резать дворян.
(шутка, уважаемый фсб-шник).