На Солнце снова зафиксировали сверхмощные вспышки

Рекордная за 20 лет активность приведет к целой серии сильных магнитных бурь и вызовет яркие полярные сияния даже на юге России.
Вчерашний день начался и закончился вспышками на Солнце сильнейшего X-класса, но главным событием на нашей звезде стал двукратный рост пятна AR3664. Солнечное пятно AR3664 увеличилось вдвое, став самым крупным пятном зарегистрированным в этом солнечном цикле. Его площадь выросла примерно на 1800 миллионов км2 и теперь превышает 3700 миллионов км2. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Солнечное пятно AR3664 стало настолько большим, что теперь оно конкурирует с огромным пятном Кэррингтона 1859 года по размеру и внешнему виду.
С 28 августа по 2 сентября в 1859 году на Солнце наблюдались многочисленные пятна и вспышки. Сразу после полудня 1 сентября британский астроном Ричард Кэррингтон наблюдал наибольшую вспышку, которая вызвала крупный корональный выброс массы. Он устремился к Земле и достиг её через 18 часов. Тогда же началась крупнейшая за всю историю регистрации геомагнитная буря. Северные сияния наблюдались по всему миру, даже над Карибами.
За последние два дня на Солнце произошло сразу несколько вспышек высшего класса Х. Четыре сильных выброса солнечного вещества с огромной скоростью направились в сторону Земли.
Помимо этого в минувшую ночь Солнце «фонтанировало» более чем десятком вспышек классом ниже. Более того, две группы пятен объединились в огромный активный кластер — в 15 раз шире Земли — и «атакуют» консолидированными выбросами.
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Первая волна магнитной бури ожидается сегодня вечером. Вторая — дня 11 мая в середине.
Полностью защититься от магнитной бури не получится, однако можно свести ее негативное влияние к минимуму. Исключите алкоголь, курение. Мыслите позитивно, избегайте стрессовых ситуаций. Примите контрастный душ, больше гуляйте на свежем воздухе, своевременно ложитесь спать.
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Для того, чтобы от Земли ничего не осталось, достаточно одного очень-очень маленького выброса солнечной энергии, но только при условии прямого попадания.
Вероятность такого попадания настолько мала, что мы быстрее инопланетян дождемся.
Чтобы понять наглядно, представьте, что Земля это мяч для настольного тенниса.
Если хотите разместить его правильно пропорцианально в отношение Солнца, то при условие что Солнце находится на верхушке Останкинской телебашни, вам придется взять этот маленький шарик и отвезти его в Санкт-Петербург, за 1200+ км, положить его на крышу Эрмитажа, а потом попробывать в него попасть из Москвы чем бы то ни было.
Это приблизительная пропорция размер Земли - расстояние до Солнца.