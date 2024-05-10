На Солнце снова зафиксировали сверхмощные вспышки

Солнечное пятно AR3664 стало настолько большим, что теперь оно конкурирует с огромным пятном Кэррингтона 1859 года по размеру и внешнему виду.

С 28 августа по 2 сентября в 1859 году на Солнце наблюдались многочисленные пятна и вспышки. Сразу после полудня 1 сентября британский астроном Ричард Кэррингтон наблюдал наибольшую вспышку, которая вызвала крупный корональный выброс массы. Он устремился к Земле и достиг её через 18 часов. Тогда же началась крупнейшая за всю историю регистрации геомагнитная буря. Северные сияния наблюдались по всему миру, даже над Карибами.