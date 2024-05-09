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Сообщество Без кота и жизнь не та 2364 поста • 514 подписчиков подписаться
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Кошка решила прогуляться по сцене во время спектакля

Кошка решила прогуляться по сцене во время спектакля

Автор:
09 мая 2024 11:51
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   Турция   животные   кошка   спектакль   театр   
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Чёрная кошка ненадолго стала звездой театра в Турции. Для этого ей потребовалось лишь выйти на сцену во время спектакля.

Котики всегда уверены в своей важности для людей и считают, что им везде рады. И, судя по происходящему в этом ролике, они правы. Пушистая героиня видео вальяжно вышла на театральную сцену и мгновенно стала главной звездой спектакля, затмив исполняющего свою партию артиста.

Актер, в свою очередь, довольно спокойно и положительно отнесся к незваному гостю на сцене и продолжил свое выступление, уделив котейке буквально пару секунд своего внимания. Пока человек пел, кошка прогулялась по сцене и даже нашла себе идеальный стул для отдыха.

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Метки: Видео   Прикол   Турция   животные   кошка   спектакль   театр   
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5  комментариев
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9k
Alex Час назад
"Че орешь, дай пожрать лучше."
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43k
Per aspĕra ad astra Час назад
Кошачёк это хорошо конечно!!!

Но, хорошо тоже "Путин в Telegram" я узнал.
Совместил приятное с полезным.
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8k
Neo Час назад
Коты всё делают лучше)
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79k
Viktor Час назад
Так кошаки у них чуть ли священные животные. Ну по крайней меле очень уважают их.
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710
DuckTales Час назад
Крутая тема
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 3949 постов (3945 в горячем)

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