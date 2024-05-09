Кошка решила прогуляться по сцене во время спектакля

Чёрная кошка ненадолго стала звездой театра в Турции. Для этого ей потребовалось лишь выйти на сцену во время спектакля.
Котики всегда уверены в своей важности для людей и считают, что им везде рады. И, судя по происходящему в этом ролике, они правы. Пушистая героиня видео вальяжно вышла на театральную сцену и мгновенно стала главной звездой спектакля, затмив исполняющего свою партию артиста.
Актер, в свою очередь, довольно спокойно и положительно отнесся к незваному гостю на сцене и продолжил свое выступление, уделив котейке буквально пару секунд своего внимания. Пока человек пел, кошка прогулялась по сцене и даже нашла себе идеальный стул для отдыха.
Источник:
- Жизнь с рыжим котом
- Хозяйка нашла у кота музыкальную кнопку
- Грация кошки, ловкость картошки
- Кот превратил свой временный недостаток в преимущество
- Кот наелся и спит
Но, хорошо тоже "Путин в Telegram" я узнал.
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