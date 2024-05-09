Кошка решила прогуляться по сцене во время спектакля

Котики всегда уверены в своей важности для людей и считают, что им везде рады. И, судя по происходящему в этом ролике, они правы. Пушистая героиня видео вальяжно вышла на театральную сцену и мгновенно стала главной звездой спектакля, затмив исполняющего свою партию артиста.

Актер, в свою очередь, довольно спокойно и положительно отнесся к незваному гостю на сцене и продолжил свое выступление, уделив котейке буквально пару секунд своего внимания. Пока человек пел, кошка прогулялась по сцене и даже нашла себе идеальный стул для отдыха.