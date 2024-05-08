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Отвалившееся колесо сбило пешеходов

Отвалившееся колесо сбило пешеходов

Автор:
08 мая 2024 11:48
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   КАМАЗ   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   колесо   машина   пешехода сбило   
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На подъезде к Абрау-Дюрсо у КамАЗа лопнуло среднее колесо, в результате чего оторвалось наружное колесо, которое на большой скорости покатилось вниз и сбило людей, стоявших у припаркованного автомобиля. Мужчина получил ушибы руки и ноги, а женщину с травмами скорая увезла на обследование в больницу.

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Метки: Видео   ДТП   КАМАЗ   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   колесо   машина   пешехода сбило   
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3  комментария
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41k
albedo Час назад
Им сильно повезло, что остались живы.
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3k
Saplus Минуту назад
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7k
Харон ( Χάρων) 37 минут назад
Может быть внутреннее?
Если лопнуло среднее, их должно быть как минимум 3...
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1463 поста (1480 в горячем)

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