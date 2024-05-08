Отвалившееся колесо сбило пешеходов

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На подъезде к Абрау-Дюрсо у КамАЗа лопнуло среднее колесо, в результате чего оторвалось наружное колесо, которое на большой скорости покатилось вниз и сбило людей, стоявших у припаркованного автомобиля. Мужчина получил ушибы руки и ноги, а женщину с травмами скорая увезла на обследование в больницу.
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Если лопнуло среднее, их должно быть как минимум 3...