Отвалившееся колесо сбило пешеходов

На подъезде к Абрау-Дюрсо у КамАЗа лопнуло среднее колесо, в результате чего оторвалось наружное колесо, которое на большой скорости покатилось вниз и сбило людей, стоявших у припаркованного автомобиля. Мужчина получил ушибы руки и ноги, а женщину с травмами скорая увезла на обследование в больницу.



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На подъезде к Абрау-Дюрсо у КамАЗа лопнуло среднее колесо, в результате чего оторвалось наружное колесо, которое на большой скорости покатилось вниз и сбило людей, стоявших у припаркованного автомобиля. Мужчина получил ушибы руки и ноги, а женщину с травмами скорая увезла на обследование в больницу. 2024-05-08T11:48:00+03:00 Пропустить

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