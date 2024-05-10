Компания Neuralink сообщила о сбое в работе нейрочипа, вживленного в мозг человека

Чип был разработан для того, чтобы помочь пациентам с параличом управлять внешними технологиями, используя только свой разум. Пройдя все необходимые испытания на обезьянах, было принято решение вживить аналогичный чип в мозг человека.

Операция прошла успешно, в прошлом месяце Neuralink транслировал в прямом эфире девятиминутное видео, где Арбо успешно играл в видеоигры благодаря этой разработке. Мужчина объяснил, что просто представляет, как курсор движется туда, куда он хочет. В итоге так и происходило в реальности.