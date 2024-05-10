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Компания Neuralink сообщила о сбое в работе нейрочипа, вживленного в мозг человека

Компания Neuralink сообщила о сбое в работе нейрочипа, вживленного в мозг человека

Автор:
10 мая 2024 07:02
Сообщество : Наука
Метки: Neuralink   Илон Маск   мозг   наука   сбой   чип   
1623
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Еще в январе этого года в мозг 29-летнего Нолана Арбо был вживлен "мозг-компьютер" Neuralink, и до недавнего времени он исправно работал, позволяя парализованному ниже плеч мужчине вести практически полноценную жизнь.

Чип был разработан для того, чтобы помочь пациентам с параличом управлять внешними технологиями, используя только свой разум. Пройдя все необходимые испытания на обезьянах, было принято решение вживить аналогичный чип в мозг человека.


Операция прошла успешно, в прошлом месяце Neuralink транслировал в прямом эфире девятиминутное видео, где Арбо успешно играл в видеоигры благодаря этой разработке. Мужчина объяснил, что просто представляет, как курсор движется туда, куда он хочет. В итоге так и происходило в реальности.


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Но спустя всего несколько недель после этого в компании сообщили, что по непонятным причинам "несколько нитей оторвались от мозга Арбо, что привело к уменьшению количества эффективных электродов".


Дело в том, что в чипе Neuralink находятся 1024 электрода на 64 "нитях", эти "нити" тоньше человеческого волоса и прикреплены к мозгу человека. Они собирают данные о нейронной активности мозга и намерении движения и отправляют полученную информацию на компьютер компании для расшифровки и преобразования мыслей в действие.


Сейчас разработчики пытаются выяснить, что послужило причиной отхождения "нитей" от мозга Арбо. Прямой угрозы для жизни мужчины нет и несмотря на неполадки, Арбо, как сообщается, использует систему BCI Neuralink около восьми часов в день по будням и до 10 часов по выходным.


Для решения этой проблемы разработчики модифицировали алгоритм записи, чтобы он был более чувствителен к сигналам нейронной совокупности, улучшили методы преобразования этих сигналов в движения курсора. Вопрос об извлечении импланта из мозга мужчины не стоит, эксперимент будет продолжаться.


По оценкам врачей, 180 000 американцев страдают квадриплегией, и каждый год еще около 18 000 человек сталкиваются с парализующей травмой спинного мозга. Компания продолжит работу над созданием стабильной рабочей версии чипа для облегчения жизни людей с ограниченными возможностями.

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Метки: Neuralink   Илон Маск   мозг   наука   сбой   чип   
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12k
Ligov 45 минут назад
Будущее рождается сегодня.
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☭Cheкаво☭ZOV☭ Полчаса назад
отверстия видимо под обувные гвоздики..
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