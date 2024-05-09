В Волгоградской области задержали мужчин, напавших на сотрудников автоинспекции

Пока горячих бородатых парней отправили в обезьянник по административным статьям. Но в ближайшие дни, скорее всего, их "наградят" и уголовкой. Председатель СК взял дело на личный контроль.
Инцидент произошёл 7 мая в городе Котово Волгоградской области. Водитель автомобиля «ВАЗ-2109» устроил в аварию на улице Мира — задел две машины и начал выяснять отношения с владелицей одной из них. Когда для оформления ДТП на место приехали сотрудники ГИБДД, 28-летний водитель «девятки» и двое его товарищей принялись препятствовать их работе. И делали это довольно агрессивно. Дело едва не дошло до потасовки, одному из полицейский горячие южные парни даже предложили встретиться вечером без формы и сбили с его головы фуражку.
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Вчера вечером стало известно, что агрессивную бородатую троицу задержали. 28-летнего водителя оштрафовали за нарушение ПДД, а также за отказ от прохождения медосвидетельствования и отправили за решётку на 10 суток. Его товарищей поместили в ИВС на 5 суток за мелкое хулиганство.
Но на этом дело не закончилось. Действия задержанных в Следственном комитете уже квалифицировали как применение насилия к представителям власти и возбудили соответствующее уголовное дело по 318-ой статье. Его ход и расследование взял на личный контроль глава СК Александр Бастрыкин. Санкции по статье предусматривают лишение свободы на срок до 5 лет.
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Мужчины такой дичью не занимаются, обосраться а потом извиняться.
Задержали приматов.
на мой взгляд, людей среди задержанных нет. признаков социализации и мысленных процессов не обнаружено... обнаружена стайность, агрессивность и легкая инстинктивная деятельность...
Детям своим потом расскажут и те тоже будут умнее. Мало-ли на Руси гопников-идиотов было? Перевоспиталити.
Обратите внимание, почему не сразу задержали, чего ждали?
Надо ментов чистить, очень надо. Там окопались выродки, которые за деньги черножопые диаспоры покрывают.
Совсем макаки охренели, на наших ментов рыпаются
5 лет и депортация, только так!!!
Хочу сказать одно , для малых народностей так сказать , ребяты , давайте жить дружно . Будете быковать . русские , именно русские проснутся .
Имя генерала Ермолова вам архангелом покажется , а его методы детским садом . Ибо вы , местами уже все попрали .
И он , русский бунт , бессмысленный и беспощадный не за горами .
Продумайте , а надо ли ? Стоит ли оно того ?
Решать вам .....
В Гродно помнится русского посадили за брошеный в полицейских стаканчик.
Или это опять другое?