В Волгоградской области задержали мужчин, напавших на сотрудников автоинспекции

Вчера вечером стало известно, что агрессивную бородатую троицу задержали. 28-летнего водителя оштрафовали за нарушение ПДД, а также за отказ от прохождения медосвидетельствования и отправили за решётку на 10 суток. Его товарищей поместили в ИВС на 5 суток за мелкое хулиганство.





Но на этом дело не закончилось. Действия задержанных в Следственном комитете уже квалифицировали как применение насилия к представителям власти и возбудили соответствующее уголовное дело по 318-ой статье. Его ход и расследование взял на личный контроль глава СК Александр Бастрыкин. Санкции по статье предусматривают лишение свободы на срок до 5 лет.