FISHKINET
Сообщество Криминал 3006 постов • 387 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Авто > Сообщество Криминал
В Волгоградской области задержали мужчин, напавших на сотрудников автоинспекции

В Волгоградской области задержали мужчин, напавших на сотрудников автоинспекции

Автор:
09 мая 2024 13:34
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Волгоградская область   ГИБДД   Котово   авария   задержание   конфликт   
2339
1
2

Пока горячих бородатых парней отправили в обезьянник по административным статьям. Но в ближайшие дни, скорее всего, их "наградят" и уголовкой. Председатель СК взял дело на личный контроль.

Инцидент произошёл 7 мая в городе Котово Волгоградской области. Водитель автомобиля «ВАЗ-2109» устроил в аварию на улице Мира — задел две машины и начал выяснять отношения с владелицей одной из них. Когда для оформления ДТП на место приехали сотрудники ГИБДД, 28-летний водитель «девятки» и двое его товарищей принялись препятствовать их работе. И делали это довольно агрессивно. Дело едва не дошло до потасовки, одному из полицейский горячие южные парни даже предложили встретиться вечером без формы и сбили с его головы фуражку.

Вчера вечером стало известно, что агрессивную бородатую троицу задержали. 28-летнего водителя оштрафовали за нарушение ПДД, а также за отказ от прохождения медосвидетельствования и отправили за решётку на 10 суток. Его товарищей поместили в ИВС на 5 суток за мелкое хулиганство.


Но на этом дело не закончилось. Действия задержанных в Следственном комитете уже квалифицировали как применение насилия к представителям власти и возбудили соответствующее уголовное дело по 318-ой статье. Его ход и расследование взял на личный контроль глава СК Александр Бастрыкин. Санкции по статье предусматривают лишение свободы на срок до 5 лет.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Видео   Волгоградская область   ГИБДД   Котово   авария   задержание   конфликт   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
48  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
25k
MrGod Час назад
Где мужчин задержали?
Мужчины такой дичью не занимаются, обосраться а потом извиняться.
Задержали приматов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Nyash 8 минут назад
надеюсь без права на УДО.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Карл Карл 8 минут назад
бородатый без усов, бороду сбрить и отполировать полотенцем!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Tony 16 минут назад
бешеных зверей надо отстреливать... а не по кутузкам таскать и сроки давать...

на мой взгляд, людей среди задержанных нет. признаков социализации и мысленных процессов не обнаружено... обнаружена стайность, агрессивность и легкая инстинктивная деятельность...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
дормидонт 18 минут назад
Ну нас в стране хоть одно дело возбуждается без Бастрыкина? Такое ощущение, что Бастрыкину делать нечего и он насмотревшись видео из интернета и начитавшись СМИ просыпается и пытается навести порядок во вверенном ему ведомстве. Но потом опять засыпает всё возвращается на круги своя!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Григорий 22 минуты назад
Ну вроде норм, ребятам дали пинок, внушительный, они ощутили тяжесть государственного сапога - счастья им в дальнейшей жизни.
Детям своим потом расскажут и те тоже будут умнее. Мало-ли на Руси гопников-идиотов было? Перевоспиталити.
Ну вроде норм, ребятам дали пинок, внушительный, они ощутили тяжесть государственного сапога - счастья им в дальнейшей жизни. Детям своим потом расскажут и те тоже будут умнее. Мало-ли на Руси гопников-идиотов было? Перевоспиталити.Посмотреть
Ну вроде норм, ребятам дали пинок, внушительный, они ощутили тяжесть государственного сапога - счастья им в дальнейшей жизни. Детям своим потом расскажут и те тоже будут умнее. Мало-ли на Руси гопников-идиотов было? Перевоспиталити.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
ишты 23 минуты назад
В России на 2024 год находятся порядка 6,5 млн иностранных граждан (официально). Бастрыкину их всех под личный контроль брать? А может и другие блюстители порядка озаботятся решением этого вопроса? Или им деньги от диаспор не позволяют это сделать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
иванов дмитрий 23 минуты назад
Я уверен, что если бы не скандал в СМИ с видео, полицейские бы утерлись, а эти люди без национальности поехали бы дальше..
Обратите внимание, почему не сразу задержали, чего ждали?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
a6m5 Полчаса назад
Блд. Это уже переходит все границы. Черножопые обезьяны вконец охренели.
Надо ментов чистить, очень надо. Там окопались выродки, которые за деньги черножопые диаспоры покрывают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
819
Алексей Бляйбтрой Полчаса назад
вломиить. зачем эти извинения?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Саня Полчаса назад
Когда уже следственный комитет научится без указания Бастрыкина уголовные дела заводить, а то я чувствую если бы до него дело не дошло так бы и отпустили через 10 суток
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
кот базилий Полчаса назад
Дурной, буйный, бородатый и очень глупый. Характеристика.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
163
СЕРГЕИЧ 36 минут назад
Да в жопу их извинения...
Совсем макаки охренели, на наших ментов рыпаются
5 лет и депортация, только так!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
! жЫтиЕ моЕ ! 38 минут назад
Зачем буйных мастурбеков задерживать ? Класть на месте , все одно у них от безделья рождаемость выше крыши . Чурки обдолбанные (по национальности - буйняшки - русские , татары , дагестанцы , да кто угодно , хоть уйгуры или явреи) . Будьте людьми , человеками и все будет по уму .
Хочу сказать одно , для малых народностей так сказать , ребяты , давайте жить дружно . Будете быковать . русские , именно русские проснутся .
Имя генерала Ермолова вам архангелом покажется , а его методы детским садом . Ибо вы , местами уже все попрали .
И он , русский бунт , бессмысленный и беспощадный не за горами .
Продумайте , а надо ли ? Стоит ли оно того ?
Решать вам .....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
КВТИУ-80 41 минуту назад
Кроме всего прочего, считаю справедливым обязательное применение депортации без права камбэка! Ну, и на посошок, запущенную небритость надо бы отбарбершопить по классике.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6
treidrti КВТИУ-80 22 минуты назад
Это надо было при въезде делать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
kolobok263 45 минут назад
групповое, первый в воздух, второй в лоб сразу и проблем не будет, остальные ручные будут. оба при исполнении, обязанности и права свои знать надо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
163
СЕРГЕИЧ kolobok263 39 минут назад
Предупредительный в голову
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
597
алекс 47 минут назад
Колокольцев АУ! Ты будешь работать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Сергей 55 минут назад
За попытку применения физического воздействия к сотруднику полиции прострелить обе коленки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
77
олег 55 минут назад
"обычных чертей" отправили в обезьянник.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Сол Гудман Час назад
тупые обезьяны, как же они достали
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
147k
parallax Час назад
Опять лживые извинения. Когда их посадят? Пусть на зоне извиняются.
В Гродно помнится русского посадили за брошеный в полицейских стаканчик.
Или это опять другое?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 20 комментариев
Показать ещё
Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2077 постов (2086 в горячем)
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

222294



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В NASA первым человеком в космосе назвали американца Алана Шепарда
В NASA первым человеком в космосе назвали американца Алана Шепарда
В США начались продажи одноместных летательных аппаратов, не требующих лицензии пилота
В США начались продажи одноместных летательных аппаратов, не требующих лицензии пилота
Набирающие популярность в сообществах
Первый пилотируемый старт корабля Boeing Starliner
Первый пилотируемый старт корабля Boeing Starliner
Цветная революция 1059 года в Византии
Цветная революция 1059 года в Византии
Tesla показала, как роботы Optimus с помощью людей складывают аккумуляторы в контейнер (видео)
Tesla показала, как роботы Optimus с помощью людей складывают аккумуляторы в контейнер...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 7 мая

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#автомобили#интересное#Россия#кот#подборка#Автовсячина#аварии#кино
#животные#люди#машина#интересно#факты#кошка#ДТП#задержание#фильм#медицина
#Прикол#автомир#история#Юмор#полиция#Москва#СУД#Разное#авто аварии#собака
Tesla показала, как роботы Optimus с помощью людей складывают аккумуляторы в контейнер (видео) Tesla показала, как роботы Optimus с помощью людей складывают аккумуляторы в контейнер (видео) Семерых активистов «Русской общины» задержали после того, как они заступились за школьную учительницу Семерых активистов «Русской общины» задержали после того, как они заступились за школьную... В Дагестане жестко задержали министра МЧС Чечни В Дагестане жестко задержали министра МЧС Чечни «Сделали виноватой»: москвичка попала в аварию с автомобилем министра транспорта Башкирии «Сделали виноватой»: москвичка попала в аварию с автомобилем министра транспорта Башкирии Женщина попыталась спасти пьяного мужа от гаишников и поплатилась Женщина попыталась спасти пьяного мужа от гаишников и поплатилась «Сталина на них нет»: в Волгоградской области случился коммунальный коллапс, хотя на ремонт коммуникаций потратили 632 миллиона рублей «Сталина на них нет»: в Волгоградской области случился коммунальный коллапс, хотя на ремонт...

На что жалуетесь?

Вернуться