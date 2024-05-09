Посетители концерта засунули карманника в мусорный контейнер

FISHKINET
"Бессмертный полк" прошел по миру "Бессмертный полк" прошел по миру В Индонезии мужик только через две недели после свадьбы понял, что его жена — другого пола В Индонезии мужик только через две недели после свадьбы понял, что... Крупнейшую в мире электростанцию на воде уничтожил шторм Крупнейшую в мире электростанцию на воде уничтожил шторм В Москве на Красной площади прошёл парад Победы В Москве на Красной площади прошёл парад Победы Белый дом: "Вторую мировую выиграли американцы с украинцами..." Белый дом: "Вторую мировую выиграли американцы с украинцами..." Как войти в историю медицины не будучи врачом Как войти в историю медицины не будучи врачом «Давай вечером увидимся без формы»: в Волгоградской области горячие парни предложили полицейским решить вопрос по понятиям «Давай вечером увидимся без формы»: в Волгоградской области... Фокусник повеселил мужчин на мероприятии Фокусник повеселил мужчин на мероприятии 18 доказательств, что природа всегда полна сюрпризов 18 доказательств, что природа всегда полна сюрпризов Самые провальные продукты мировых брендов Самые провальные продукты мировых брендов 30 фото с домашними крысами, которые оказались чудесными питомцами 30 фото с домашними крысами, которые оказались чудесными питомцами Полицейские задержали мужчину с гранатой возле детского сада в Южноуральске Полицейские задержали мужчину с гранатой возле детского сада в... В Москве задержали бойца MMA, сбежавшего после устроенной аварии в центре Петербурга В Москве задержали бойца MMA, сбежавшего после устроенной аварии в... Забавная погоня псов за игрушкой Забавная погоня псов за игрушкой У кандидата в президенты США обнаружили в голове паразита, который съел часть его мозга У кандидата в президенты США обнаружили в голове паразита, который... Суд отказался выпускать под домашний арест экс-замминистра обороны Тимура Иванова Суд отказался выпускать под домашний арест экс-замминистра обороны... Подборка любопытных фактов о фильме "День независимости" Подборка любопытных фактов о фильме "День независимости" Грация кошки, ловкость картошки Грация кошки, ловкость картошки "Сама уже не могла просить": бабулю из Балашихи, державшую в рабстве шестерых людей, посадили под арест "Сама уже не могла просить": бабулю из Балашихи, державшую в...
Главная > Видео
Посетители концерта засунули карманника в мусорный контейнер

Посетители концерта засунули карманника в мусорный контейнер

Автор:
09 мая 2024 13:56
Метки: Бразилия   Видео   Концерт   вор   карманник   мадонна   мусорный контейнер   
907
1
1

Бесплатный уонцерт Мадонны, проходивший в начале мая в Бразилии, привлёк внимание более 1,6 миллиона человек. Среди них само собой присутствовал криминальный контингент. Посетитель концерта запечатлел, как несколько парней поймали карманника и запихнули в мусорный бак.

Один из посетителей концерта запечатлел, как несколько человек наказали предполагаемого карманника. Парня поколотили и засунули в мусорный контейнер. По сообщениям СМИ, отряд военной полиции вскоре задержал молодых людей, причастных к нападению. Судьба предполагаемого воришки остаётся неизвестной.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Бразилия   Видео   Концерт   вор   карманник   мадонна   мусорный контейнер   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
77
олег 43 минуты назад
Вот что Мадонна с людьми делает,бесплатно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Максим Макашев Час назад
Парня поколотили и засунули в мусорный контейнер
***************************
Плять! Насмотрелись, как хохлопятачковые своим нардепам "люстрацию" проводили, решиши и у себя попробовать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 3949 постов (3945 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

794008



Другие посты автора
Популярное
"Я их вырежу всех": девятиклассник Бухирвали из Мытищ угрожал убить семью Маши, отказавшейся с ним встречаться
"Я их вырежу всех": девятиклассник Бухирвали из Мытищ угрожал убить семью Маши,...
Случай на кухне: непридуманные домашние истории
Случай на кухне: непридуманные домашние истории
Набирающие популярность
Когда море играет красками
Когда море играет красками
Мемы из соцсетей. Свежак за 7 мая
Мемы из соцсетей. Свежак за 7 мая
"Бессмертный полк" прошел по миру
"Бессмертный полк" прошел по миру
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 7 мая

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#автомобили#интересное#Россия#кот#подборка#Автовсячина#аварии#кино
#животные#люди#машина#интересно#факты#кошка#ДТП#задержание#фильм#медицина
#Прикол#автомир#история#Юмор#полиция#Москва#СУД#Разное#авто аварии#собака
"Бессмертный полк" прошел по миру "Бессмертный полк" прошел по миру В Бразилии нетрезвого воришку постигла двойная неудача В Бразилии нетрезвого воришку постигла двойная неудача Уличный пёс стащил жареного цыпленка из припаркованного автомобиля Уличный пёс стащил жареного цыпленка из припаркованного автомобиля Наглый карманник попал на видео в момент кражи Наглый карманник попал на видео в момент кражи Бразильская рыбалка, для которой не нужна даже удочка Бразильская рыбалка, для которой не нужна даже удочка Танцор уронил Мадонну на концерте Танцор уронил Мадонну на концерте

На что жалуетесь?

Вернуться