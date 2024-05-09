Посетители концерта засунули карманника в мусорный контейнер

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Бесплатный уонцерт Мадонны, проходивший в начале мая в Бразилии, привлёк внимание более 1,6 миллиона человек. Среди них само собой присутствовал криминальный контингент. Посетитель концерта запечатлел, как несколько парней поймали карманника и запихнули в мусорный бак.
Один из посетителей концерта запечатлел, как несколько человек наказали предполагаемого карманника. Парня поколотили и засунули в мусорный контейнер. По сообщениям СМИ, отряд военной полиции вскоре задержал молодых людей, причастных к нападению. Судьба предполагаемого воришки остаётся неизвестной.
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