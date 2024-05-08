FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 12918 постов • 859 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Старикам хотят запретить водить автомобиль

Старикам хотят запретить водить автомобиль

Автор:
08 мая 2024 14:04
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   водительское удостоверение   врач   геронтолог   инициатива   машина   пенсионер   
1642
1
Геронтолог Юрий Конев выступил с предложением запретить управлять транспортным средством пенсионерам старше 75 лет. Врач отмечает, что в преклонном возрасте у человека замедляются биологические процессы, что приводит к снижению скорости реакции.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   водительское удостоверение   врач   геронтолог   инициатива   машина   пенсионер   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
58  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Евгений 2 часа назад
А с пенсией они не хотят так поступить?
Не прошёл тест, что годен к работе, идёш на пенсию в 60 лет... ))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 9)
30k
Егор 5 минут назад
Ссылка vk.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Пчёлкин 9 минут назад
Пусть горят в аду!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Ничоси 12 минут назад
Судить по возрасту может только конченный тупарь.
Нужно медкомиссии водительские проводить НОРМАЛЬНО
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
max20 17 минут назад
Чем дороже машины, тем больше геронтологов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Antique computer Полчаса назад
Тогда уже и до 35 лет запретить водить - потому что только к 35 человек перестает быть молодым идиотом и начинает понимать, что такое ответственность за свои поступки.

Предлагаю разрешить вождение автомобиля с 59 до 60 лет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Олегbl4 Полчаса назад
Отцу 73. В городе сам не ездит, нас с братом гоняет. Может только на дачу и с дачи по одному и тому же маршруту.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
кира 37 минут назад
Дебилы европейцы! Поднимают пенсионный возраст до 67, а с 70 уже немощными считают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Сергей Попов 37 минут назад
75 можно смело делать пассажирами. У меня отец в том возрасте и сам хочет отказаться от езды за рулем, так как осознает, что многое на дороге просто уже не видит. Не из-за зрения, а по причине рассеянности и замедленной реакции.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
63k
Андрей 43 минуты назад
А может тогда до 30 лет не выдавать права? А то может с реакцией у молодых всё в порядке, а вот порой с гормонами и мозгами - не очень.
И в итоге останутся на дорогах три калеки, при этом властьимущим пофиг, у них водители за рулём, а не сами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
560
Сеня 50 минут назад
Некоторые и после 30 ведут себя на дороге как полные безумцы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
961
Анисимов Вадим Час назад
А врачом можно до какого возраста работать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Ёшкин кот Час назад
А почему старики? Тогда давайте возьмемся за проблему шире. Вот тут у нас во дворе недельку назад молодая особа заблокировала проезд, потому что "задом она не умеет". Надо и не умеющих задом тоже отстранять от управления.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
103
Михалыч Дмитрий Полчаса назад
Ладно вам, какие там права, берёт барышня кредит, спрашивают у неё, мол сколько взяла, она 1,3 миллиона. Почему именно столько? Она, миллион на машину и 300 тысяч сказали права стоят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
305
Серега Михалыч Полчаса назад
За 300 тысяч от души бы отдохнула в Дагестане и с правами приехала домой.))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
101k
7guest Час назад
А управлять страной до какого возраста можно?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
69
pilot52 7guest Час назад
Очень хороший вопрос, у меня тоже возник. А то этот геронтолог в своих суждениях может на статью себе наговорить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Babangdida 2 часа назад
А статистика по ДТП говорит что подобному "дохтору" НАДО В СРОЧНОМ ПОРЯДКЕ запретить практиковать и отправить проверить свою тупую башку!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Matrosskin 2 часа назад
Заберите у этого "врача" аттестацию с дипломом ( и ВУ если есть). Состояние человека и способность водить определяется не цифрой в паспорте а медицинским заключением - у нас в пятницу в велогонке участвуют аж 5 человек в категории 70+, и по реакции/силам они многим 60ти летним фору дадут.
Другой вопрос, что врач, выдавший допуск (" справку") должен нести ответственность за своё заключение - выдал ложное заключение ( я даже про причину не хочу говорить) и привет дорогой, твой клиент-алкоголик опять набухался и сбил людей, собирайся - будешь с ним в одной камере теперь обсуждать - как так получилось. И в пожилом возрасте имеет смысл сделать ежегодное упрощённое подтверждение этой справки - в составе участкового терапевта ( опять же - при условии что этот терапевт потом будет отвечать, если он не заметил, что к нему Альцгеймер на приём приходил, или прединсультник).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
livaneth 2 часа назад
Старыми считаются люди, старше 75, я правильно понял? Это в смысле пора поднимать пенсионный возраст до 75? УПС!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Денис 2 часа назад
Т.е. сидеть в думе и решать судьбу всей страны можно, а водить машину нет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Максим Макашев 2 часа назад
Некоторые "старики" в вождении могут 100 очков вперёд дать иным "молодым да резвым"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
69
pilot52 Максим Макашев Час назад
Тут вопрос не про уровень вождения, а про скорость реакции - есть физиологические изменения и тут мы над ними не властны
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
sedoisever 2 часа назад
Вымораживают такие заголовки. Типа: "В госдуме хотят ввести..." Потом читаешь: "Депутат Пупкин предложил..."
Ну, напишите: "В России хотят сделать водку бесплатной!" Знаю нескольких алкашей, которые хотят...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Б.Касторский 2 часа назад
Запрещать глупо. Тут вопрос индивидуальный. Один в 60 уже никакой, другой в 85 штангу тягает, или уже тягал, да, вспомнил Гафта. А вот ввести более строгую комиссию по допуску. Это было бы верно. И точно не с 75, а куда как раньше. Уже 60 возраст такой, что без болячек не бывает, иной раз и на голову.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 8)
Показать ещё
Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1266 постов (1257 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

30157



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Катер, купленный для спасателей Саратовской области, обнаружили на базе отдыха чиновников
Катер, купленный для спасателей Саратовской области, обнаружили на базе отдыха чиновников
За осквернение георгиевской ленты будут штрафовать
За осквернение георгиевской ленты будут штрафовать
Набирающие популярность в сообществах
С добрым утром
С добрым утром
Мемы из соцсетей. Свежак за 5 мая
Мемы из соцсетей. Свежак за 5 мая
"Бессмертный полк" прошел по миру
"Бессмертный полк" прошел по миру
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 1 мая

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#машина#интересное#кот#забавно#Автовсячина#истории#США#фильм
#животные#автомобили#история#факты#аварии#интересно#полиция#нападение#собака#кино
#Прикол#автомир#в мире#Юмор#ДТП#авто аварии#кошка#позитив#Россия#улыбнуло
"Бессмертный полк" прошел по миру "Бессмертный полк" прошел по миру Ferrari представила новый суперкар с атмосферным V12 мощностью 830 л.с. Ferrari представила новый суперкар с атмосферным V12 мощностью 830 л.с. Китайцы производят в 2 раза больше автомобилей, чем могут продать Китайцы производят в 2 раза больше автомобилей, чем могут продать С молотка ушёл уникальный автомобиль Heuliez Intruder С молотка ушёл уникальный автомобиль Heuliez Intruder На продажу выставили раритетный BMW с двигателем от Приоры и подвеской от Нивы На продажу выставили раритетный BMW с двигателем от Приоры и подвеской от Нивы Американские автодилеры удивили покупателей наценками на новые автомобили Американские автодилеры удивили покупателей наценками на новые автомобили

На что жалуетесь?

Вернуться