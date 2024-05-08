Старикам хотят запретить водить автомобиль

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Геронтолог Юрий Конев выступил с предложением запретить управлять транспортным средством пенсионерам старше 75 лет. Врач отмечает, что в преклонном возрасте у человека замедляются биологические процессы, что приводит к снижению скорости реакции.
Врач предлагает ввести предельный возраст в 75 лет для управления автомобилем, так как считает продление прав опасным для всех участников дорожного движения.
Конев также отмечает, что существует международная признанная квалификация возрастов, согласно которой люди от 75 до 89 лет считаются старыми, а 90-летние и старше — долгожителями. Он предлагает начать с запрета на вождение для людей старше 90 лет.
Евросоюз при этом хочет запретить садиться за руль пенсионерам, которым исполнилось 70 и более лет. Для водителей старше 70 лет предлагается ввести особые тесты на профпригодность. По их результатам комиссия примет решение, допускать пожилого водителя к управлению автомобилем или нет.
Конев также отмечает, что существует международная признанная квалификация возрастов, согласно которой люди от 75 до 89 лет считаются старыми, а 90-летние и старше — долгожителями. Он предлагает начать с запрета на вождение для людей старше 90 лет.
Евросоюз при этом хочет запретить садиться за руль пенсионерам, которым исполнилось 70 и более лет. Для водителей старше 70 лет предлагается ввести особые тесты на профпригодность. По их результатам комиссия примет решение, допускать пожилого водителя к управлению автомобилем или нет.
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Метки: Автовсячина авто автомир автомобили водительское удостоверение врач геронтолог инициатива машина пенсионер
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Не прошёл тест, что годен к работе, идёш на пенсию в 60 лет... ))))
Нужно медкомиссии водительские проводить НОРМАЛЬНО
Предлагаю разрешить вождение автомобиля с 59 до 60 лет.
И в итоге останутся на дорогах три калеки, при этом властьимущим пофиг, у них водители за рулём, а не сами.
Взяточничество развели сами ГИБДД. Если там "кислород" перекрыть, то без возможности получить права за деньги хочешь - не хочешь, а прийдется научиться ездить задом, передом и даже в параллельную парковку.
Другой вопрос, что врач, выдавший допуск (" справку") должен нести ответственность за своё заключение - выдал ложное заключение ( я даже про причину не хочу говорить) и привет дорогой, твой клиент-алкоголик опять набухался и сбил людей, собирайся - будешь с ним в одной камере теперь обсуждать - как так получилось. И в пожилом возрасте имеет смысл сделать ежегодное упрощённое подтверждение этой справки - в составе участкового терапевта ( опять же - при условии что этот терапевт потом будет отвечать, если он не заметил, что к нему Альцгеймер на приём приходил, или прединсультник).
Хотел бы я посмотреть на психиатра или нарколога, которые выдадут справку осознавая, что в случае чего они на одну скамейку с "пациентом" сядут. Естественно, я не рассматриваю случаи, когда справки покупают те, кто стоит на учете в наркодиспансере или дурке.
Да и отказывать в продлении прав нужно на каком-то основании, а не после 5 минутного общения, с пациентом в кабинете. Для этого нужно провести тщательное обследование состояния здоровья, психики и провести ряд анализов на употребления запрещенных веществ. При этом это не даст никаких гарантий.
А человек существо такое, что состояние здоровье может ухудшиться моментально. Пару лет назад знакомый перенес спинальный инсульт. Пацану 35 лет, был в хорошей форме, вредных привычек не было. Был бы он за рулем в моменте, беды было больше.
Ну, напишите: "В России хотят сделать водку бесплатной!" Знаю нескольких алкашей, которые хотят...
Я сам не люблю лезть и привык более менее. Но вот вафельная разметка сильно бесит.
А с парковкой я позднее разобрался. Лучше оплачивать не в терминале, а в приложении. Там и системное уведомление приходит с напоминанием. Сейчас таких проблем не возникает.
Но все мы не без греха. И наказывать за мелкие нарушения стоит рублем, а не грозиться лишением права управления за три нарушения.
Просто не уверен, что нужно мыслить столь категорично. Тут подходить надо избирательно. Или Вы вообще не нарушаете кроме парковки?