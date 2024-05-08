Старикам хотят запретить водить автомобиль

Врач предлагает ввести предельный возраст в 75 лет для управления автомобилем, так как считает продление прав опасным для всех участников дорожного движения.



Конев также отмечает, что существует международная признанная квалификация возрастов, согласно которой люди от 75 до 89 лет считаются старыми, а 90-летние и старше — долгожителями. Он предлагает начать с запрета на вождение для людей старше 90 лет.



Евросоюз при этом хочет запретить садиться за руль пенсионерам, которым исполнилось 70 и более лет. Для водителей старше 70 лет предлагается ввести особые тесты на профпригодность. По их результатам комиссия примет решение, допускать пожилого водителя к управлению автомобилем или нет.