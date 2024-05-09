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Забавная погоня псов за игрушкой

Забавная погоня псов за игрушкой

Автор:
09 мая 2024 11:32
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Пёс   бассейн   животные   развлечения   собака   
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Сразу несколько четвероногих друзей человека решили поймать радиоуправляемую игрушку в бассейне.

Никого не удивить роликами с собаками, которые бегают за игрушками, но пёсели, устроившие погоню за игрушкой посреди бассейна, — это что-то новенькое. Хотя бульдоги многим кажутся неуклюжими, это видео показывает, что они просто отлично плавают.

Особенно круто двигается в воде собакен в розовой жилетке, ведь именно ему в итоге удалось поймать игрушку. Он догнал ее, схватил и довольный собой поплыл к бортикам бассейна, чтобы похвастаться своим достижением перед хозяйкой.

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Метки: Видео   Пёс   бассейн   животные   развлечения   собака   
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Dobriy drug
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