Забавная погоня псов за игрушкой

Никого не удивить роликами с собаками, которые бегают за игрушками, но пёсели, устроившие погоню за игрушкой посреди бассейна, — это что-то новенькое. Хотя бульдоги многим кажутся неуклюжими, это видео показывает, что они просто отлично плавают.

Особенно круто двигается в воде собакен в розовой жилетке, ведь именно ему в итоге удалось поймать игрушку. Он догнал ее, схватил и довольный собой поплыл к бортикам бассейна, чтобы похвастаться своим достижением перед хозяйкой.