«Давай вечером увидимся без формы»: в Волгоградской области горячие парни предложили полицейским решить вопрос по понятиям

В Котово компания парней гоняла на машине и попала в ДТП. По словам девушки, в чьё авто они въехали, ребята могли быть под веществами. Так она считает.

А когда приехали полицейские, началась основная часть. Один из сотрудников толкался с участником аварии, а тот кричал ему: «Иди сюда, ты что, попутал?» Второй силовик стоял в обнимку с другим предполагаемым виновником ДТП.

В дело вступил третий гражданин и обратился к полицейскому:

Ты зачем его бьёшь? Ты без формы это вывезешь? Давай тогда вечером встретимся без формы?

Всё это происходило на глазах у толпы растерянных очевидцев.