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«Давай вечером увидимся без формы»: в Волгоградской области горячие парни предложили полицейским решить вопрос по понятиям

«Давай вечером увидимся без формы»: в Волгоградской области горячие парни предложили полицейским решить вопрос по понятиям

Автор:
08 мая 2024 16:27
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Волгоградская область   ДТП   Котово   парни   полиция   
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Перед этим они устроили ДТП.

В Котово компания парней гоняла на машине и попала в ДТП. По словам девушки, в чьё авто они въехали, ребята могли быть под веществами. Так она считает.

А когда приехали полицейские, началась основная часть. Один из сотрудников толкался с участником аварии, а тот кричал ему: «Иди сюда, ты что, попутал?» Второй силовик стоял в обнимку с другим предполагаемым виновником ДТП.

В дело вступил третий гражданин и обратился к полицейскому:

Ты зачем его бьёшь? Ты без формы это вывезешь? Давай тогда вечером встретимся без формы?

Всё это происходило на глазах у толпы растерянных очевидцев.

Видео оборвалось и чем всё закончилось - пока не ясно.

А ранее сегодня задержали и арестовали на трое суток членов «Русской общины». Они пришли в школу, чтобы выяснить, почему подросток позволяет себе оскорблять пожилую учительницу. Законность их задержания потребовал проверить глава СК Александр Бастрыкин.

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Метки: Видео   Волгоградская область   ДТП   Котово   парни   полиция   
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43  комментария
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2k
Pinhead Час назад
«Давай вечером увидимся без формы»
Всё ясно, зассали. Дешевки, могут только вечером, одним словом петухи.
В США их бы, из глока изрешетили и сказали так и было. В Европе кстати, резинками отфигачи.
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9k
Alex Минуту назад
Надо было сначала замочить черножопых, а потом допрашивать.
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6k
Василий 11 минут назад
Ты это, одын пыходы, мы тоже одны придем. Ножи не бери - мы принесем.
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133k
Leff 12 минут назад
Кстати про ситуацию в Батайске ,где малолетний г..нюк обещал всех русских поставить на колени ,но получилось что представителей "Русской общины" арестовали на трое суток ,хотя они не учиняли скандала . Не было ни драк ни потасовок. Они пришли ,чтобы разрешить вопрос по поводу сложившейся ситуации. Однако вскоре после этого на более активных участников составили административные протоколы о нарушении порядка проведения массовых мероприятий и направили документы в суд. Если это так ,то слова этой малолетней мрази начинают сбываться. Как всегда убеждаюсь в "справедливости" нашего суда Только вот не припомню ,чтоб суд вменил что то мигрантам ,когда они шествовали толпой по центру Москвы.
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15k
кот базилий 13 минут назад
Опять гарачый жигит борода трясли, где продолжение?
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10k
Пётр 15 минут назад
Этот бородатый скот, понимает только кнут....долбанные ослоебы.
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40k
Алексей 16 минут назад
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15k
кот базилий 17 минут назад
Это крутые деревенские пацаны, без Бастрыкина не обойтись явно, а таким ментам пинка со службы и их начальнику.
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6k
methos2 19 минут назад
Ну раньше хоть видео не было и можно было говорить, что сами сотрудники подставляют. А сейчас-то что? Есть видео доказательства. Сотрудники в форме, при оружии, на патрульной машине. Хочу отметить, что стопхамовцам в гораздо менее очевидной ситуации (сотрудники без формы, оружия и на гражданской машине) дали сроки по 6-7 лет (если правильно помню).
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64k
Олег 22 минуты назад
Можно одно ухо на троих оставить....
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6k
Rubiroid_47 23 минуты назад
За одно только хватание за форму, не говоря уже о сбитой с головы фуражки, прикрепить их можно знатно.
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160
Евгений Давыдов Полчаса назад
Снова обезьяны права качают.
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37
олег Полчаса назад
Опять черти бородатые. Не на той войне наши и так вымирающие мужики гибнут.
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4k
РАТНИК Полчаса назад
отстрел горных неандертальцев должен идти 24 часа в сутки.
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34k
Sama Полчаса назад
А какая разница в форме или без, если это связано со службой.
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440
deadDEVIL 38 минут назад
Мусора - вы тряпки ссаные! Только бабушек паковать и за стаканчик сажать.
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665
ivandike 48 минут назад
Пора засрешать примирение оружия за наподчинение, особенно таких обезьян
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62k
dima423 48 минут назад
Ну статью то при желании подтянуть можно...типа угрозы физической расправой сотруднику при исполнении... и сажать нахер по максималкам
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15k
Yorge 48 минут назад
хватит романтизировать быдло, какие нахрен "горячие"
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15k
котегRUS 50 минут назад
как раз раньше, при милиции - можно было и дубиной остудить пыл таких с понятиями..
а как в полицию перешли, так толерантностью заразились, потому и лезет это быдло на пролом
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7k
Харон ( Χάρων) 54 минуты назад
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