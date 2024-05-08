«Давай вечером увидимся без формы»: в Волгоградской области горячие парни предложили полицейским решить вопрос по понятиям

Перед этим они устроили ДТП.
В Котово компания парней гоняла на машине и попала в ДТП. По словам девушки, в чьё авто они въехали, ребята могли быть под веществами. Так она считает.
А когда приехали полицейские, началась основная часть. Один из сотрудников толкался с участником аварии, а тот кричал ему: «Иди сюда, ты что, попутал?» Второй силовик стоял в обнимку с другим предполагаемым виновником ДТП.
В дело вступил третий гражданин и обратился к полицейскому:
Ты зачем его бьёшь? Ты без формы это вывезешь? Давай тогда вечером встретимся без формы?
Всё это происходило на глазах у толпы растерянных очевидцев.
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Видео оборвалось и чем всё закончилось - пока не ясно.
А ранее сегодня задержали и арестовали на трое суток членов «Русской общины». Они пришли в школу, чтобы выяснить, почему подросток позволяет себе оскорблять пожилую учительницу. Законность их задержания потребовал проверить глава СК Александр Бастрыкин.
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Всё ясно, зассали. Дешевки, могут только вечером, одним словом петухи.
В США их бы, из глока изрешетили и сказали так и было. В Европе кстати, резинками отфигачи.
а как в полицию перешли, так толерантностью заразились, потому и лезет это быдло на пролом