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В Подмосковье пьяная пара пыталась пролезть под стоящим поездом, но состав тронулся

В Подмосковье пьяная пара пыталась пролезть под стоящим поездом, но состав тронулся

Автор:
08 мая 2024 16:35
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Подмосковье   Россия   люди   поезд   пьяный   
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На станции Купавна нетрезвая парочка решила пролезть под стоящим товарным поездом. В самый неподходящий момент состав тронулся. Только чудом никто не пострадал.

Внимание! Присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Видео   Подмосковье   Россия   люди   поезд   пьяный   
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14  комментариев
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12k
Дмитрий Час назад
Надеюсь хотя бы обосрались?
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9k
Allmaster Минуту назад
Повезло, что никакой железяки снизу не приварено, был случай пока поезд остановили, там полтела наколотого на арматурину стерло.
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3k
Pioner76 13 минут назад
Есть зацеперы, а есть и ползеперы.
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29k
Matrosskin 18 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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18k
a_komolow Полчаса назад
Через вагон надо было лезть!

Может уехали бы
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7k
Александр 37 минут назад
"Я с испугу чуть не помер,
Я с испугу протрезвел!" ©
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3k
lekha-fil 44 минуты назад
Руки вырвать снимающему.
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7k
Харон ( Χάρων) 57 минут назад
Даже не жалко, ни капельки.
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695
DuckTales Час назад
С детства сремался подходить близко к составам ... Надо было потом их выпороть еще ...
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3661 пост (3571 в горячем)

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