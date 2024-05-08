В Подмосковье пьяная пара пыталась пролезть под стоящим поездом, но состав тронулся

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На станции Купавна нетрезвая парочка решила пролезть под стоящим товарным поездом. В самый неподходящий момент состав тронулся. Только чудом никто не пострадал.
Внимание! Присутствует ненормативная лексика.
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