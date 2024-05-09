Коты по своей натуре — очень грациозные существа, но и неуклюжести им при этом не занимать. И когда эти два качества вдруг встречаются в одной ситуации, получается очень уморительно.

Один из таких случаев снял на камеру котика из этого ролика. Кот попытался исполнить изящный кульбит, но его подвел неожиданно закончившийся стол. Тот самый случай, когда грация кошки, а ловкость картошки.