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Сообщество Без кота и жизнь не та 2363 поста • 514 подписчиков подписаться
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Грация кошки, ловкость картошки

Грация кошки, ловкость картошки

Автор:
09 мая 2024 09:38
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   Юмор   животные   кот   кошка   фейл   
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Коты очень грациозные животные. Однако не все представители кошачьего вида могут похвастаться отменной координацией движений.

Коты по своей натуре — очень грациозные существа, но и неуклюжести им при этом не занимать. И когда эти два качества вдруг встречаются в одной ситуации, получается очень уморительно.

Один из таких случаев снял на камеру котика из этого ролика. Кот попытался исполнить изящный кульбит, но его подвел неожиданно закончившийся стол. Тот самый случай, когда грация кошки, а ловкость картошки.

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Метки: Видео   Прикол   Юмор   животные   кот   кошка   фейл   
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1  комментарий
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олег Час назад
Главное: у них не болит спина и шея, просто змеиный позвоночник!
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3255 постов (3192 в горячем)

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