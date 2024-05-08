Затолкал легковушку под танк

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В Чехии на 376 километре трассы Д1 в направлении Польши 54-летний водитель автовоза из Литвы отвлёкся от дороги и столкнулся со стоящим автомобилем Шкодой Фабией, и тягачом с танком Т-34. 75-летний водитель Фабии погиб на месте, 51-летнего пассажира в критическом состоянии отправили в больницу на вертолёте. Пострадал и сам литовец. Ему предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности и причинении тяжких телесных повреждений по неосторожности.
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конечно шутка, людей жалко, они танк не трогали ..