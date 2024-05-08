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Затолкал легковушку под танк

Затолкал легковушку под танк

Автор:
08 мая 2024 10:44
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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В Чехии на 376 километре трассы Д1 в направлении Польши 54-летний водитель автовоза из Литвы отвлёкся от дороги и столкнулся со стоящим автомобилем Шкодой Фабией, и тягачом с танком Т-34. 75-летний водитель Фабии погиб на месте, 51-летнего пассажира в критическом состоянии отправили в больницу на вертолёте. Пострадал и сам литовец. Ему предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности и причинении тяжких телесных повреждений по неосторожности.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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6  комментариев
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11k
Билли 50 минут назад
Т34 видать везли на металл сдавать в знак неуважения к России. Танк качественно завершил свой путь прихватив врага даже по пути на покой
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1k
Graboid Полчаса назад
"Красный тигр" остановил трейлер и дождался своей добычи ..
конечно шутка, людей жалко, они танк не трогали ..
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18k
Kucher Полчаса назад
Но виноватыми объявят опять русских...
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8k
tamin Час назад
Т34 win(музыка из mortal combat)
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1463 поста (1480 в горячем)

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