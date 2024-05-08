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Lada Vesta Sport получила новые дополнительные опции

Lada Vesta Sport получила новые дополнительные опции

Автор:
08 мая 2024 15:01
Сообщество : Автомир
Метки: Vesta   АвтоВАЗ   Автовсячина   ЛАДА   Россия   авто   автомир   автомобили   машина   
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АвтоВАЗ объявил о расширении списка опций для модели Lada Vesta Sportline. Автомобиль будет оснащен подогревом руля и круиз-контролем. Опция подогрева руля будет доступна за дополнительную плату в размере 5 тыс. рублей.

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Метки: Vesta   АвтоВАЗ   Автовсячина   ЛАДА   Россия   авто   автомир   автомобили   машина   
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5  комментариев
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32k
AzuveR 49 минут назад
Цена ,этому ведру лям ,максимум. И то,много.
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101k
7guest 54 минуты назад
А вот как реально сейчас выглядит подогрев руля и указателя поворотов на "Весте".
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13k
Б.Касторский Час назад
Ого! 118 сил и выходит из 11 секунд?! Это реальные данные этого зверя?! Невероятно!
А вообще смешно. Был в далёком прошлом Цивик R и в те лохматые годы там с литра сотню коней снимали. А 200 как было в ней хватало за глаза для юного водителя. И то, автомобиль был не спортом, а лишь тип Р. А тут гордо и сильно замахнулись!
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Добрый Бабайка
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