Lada Vesta Sport получила новые дополнительные опции

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АвтоВАЗ объявил о расширении списка опций для модели Lada Vesta Sportline. Автомобиль будет оснащен подогревом руля и круиз-контролем. Опция подогрева руля будет доступна за дополнительную плату в размере 5 тыс. рублей.
Кроме того, будут предлагаться варианты, включающие двигатель Евро-5, полноценную систему экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС», круиз-контроль и ограничитель скорости, а также подсказчик переключения передач. Стоимость этих опций составит 12 тыс. рублей. В связи с этими обновлениями, цена седана и универсала Lada Vesta Sportline увеличится до 2,22 млн и 2,39 млн рублей соответственно.
Lada Vesta Sportline оснащена 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 118 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. Максимальная скорость составляет 190 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимает 10,9 секунды.
Этот автомобиль отличается уменьшенным дорожным просветом, перенастроенной подвеской с другими амортизаторами, а также имеет обвес с красными горизонтальными вставками, спойлер и 17-дюймовые диски.
Lada Vesta Sportline оснащена 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 118 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. Максимальная скорость составляет 190 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимает 10,9 секунды.
Этот автомобиль отличается уменьшенным дорожным просветом, перенастроенной подвеской с другими амортизаторами, а также имеет обвес с красными горизонтальными вставками, спойлер и 17-дюймовые диски.
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Метки: Vesta АвтоВАЗ Автовсячина ЛАДА Россия авто автомир автомобили машина
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А вообще смешно. Был в далёком прошлом Цивик R и в те лохматые годы там с литра сотню коней снимали. А 200 как было в ней хватало за глаза для юного водителя. И то, автомобиль был не спортом, а лишь тип Р. А тут гордо и сильно замахнулись!