Lada Vesta Sport получила новые дополнительные опции

Кроме того, будут предлагаться варианты, включающие двигатель Евро-5, полноценную систему экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС», круиз-контроль и ограничитель скорости, а также подсказчик переключения передач. Стоимость этих опций составит 12 тыс. рублей. В связи с этими обновлениями, цена седана и универсала Lada Vesta Sportline увеличится до 2,22 млн и 2,39 млн рублей соответственно.



Lada Vesta Sportline оснащена 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 118 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. Максимальная скорость составляет 190 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимает 10,9 секунды.



Этот автомобиль отличается уменьшенным дорожным просветом, перенастроенной подвеской с другими амортизаторами, а также имеет обвес с красными горизонтальными вставками, спойлер и 17-дюймовые диски.