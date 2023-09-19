Трейлер фильма "Искусство по понятиям" (2023)

Неудачливая хозяйка арт-галереи Патрис, киллер Реджи и его босс Гордон ввязываются в опасную авантюру по отмыванию денег. Дело принимает неожиданный оборот, когда Реджи становится восходящей звездой авангардной живописи. Так вдохновенное преступление превращается в настоящее искусство.
Страна: США
Жанр: комедия, криминал
Дата выхода в России: 14 сентября 2023
В ролях: Ума Турман, Джо Манганьелло, Сэмюэл Эл Джексон, Майя Хоук, Деби Мазар, Дри Хемингуэй, Мэттью Майер, Майк Дойл, Джонна Даддио, Марианн Рендон, Ларри Пайн, Николай Цанков, Александр Соковиков, Дженифер Ким, Кэнди Бакли, Эми Кьюм, Нил Дэвидсон, Джеймс ДиДжакомо, Брендон Карри, Энтони Чиприани, Джордон Болден, Итэн Хершенфельд, Ноам Шапиро, Дэнни Плаза, Зора Касебеоре
Режиссер: Николь Паоне
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