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Трейлер фильма "Искусство по понятиям" (2023)

Трейлер фильма "Искусство по понятиям" (2023)

Автор:
19 сентября 2023 15:41
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Нил Дэвидсон   Джеймс ДиДжакомо   Брендон Карри   Энтони Чиприани   Джордон Болден   Итэн Хершенфельд   Ноам Шапиро   Дэнни Плаза   Зора Касебеоре   США   фильм   комедии   Николай Цанков   криминальный   Джо Манганьелло   Майя Хоук   2023   Николь Паоне   Ума Турман   Сэмюэл Эл Джексон   Деби Мазар   Дри Хемингуэй   Мэттью Майер   Майк Дойл   Джонна Даддио   Марианн Рендон   Ларри Пайн   Александр Соковиков   Дженифер Ким   Кэнди Бакли   Эми Кьюм   
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Неудачливая хозяйка арт-галереи Патрис, киллер Реджи и его босс Гордон ввязываются в опасную авантюру по отмыванию денег. Дело принимает неожиданный оборот, когда Реджи становится восходящей звездой авангардной живописи. Так вдохновенное преступление превращается в настоящее искусство.

Страна: США

Жанр: комедия, криминал

Дата выхода в России: 14 сентября 2023

В ролях: Ума Турман, Джо Манганьелло, Сэмюэл Эл Джексон, Майя Хоук, Деби Мазар, Дри Хемингуэй, Мэттью Майер, Майк Дойл, Джонна Даддио, Марианн Рендон, Ларри Пайн, Николай Цанков, Александр Соковиков, Дженифер Ким, Кэнди Бакли, Эми Кьюм, Нил Дэвидсон, Джеймс ДиДжакомо, Брендон Карри, Энтони Чиприани, Джордон Болден, Итэн Хершенфельд, Ноам Шапиро, Дэнни Плаза, Зора Касебеоре

Режиссер: Николь Паоне

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Нил Дэвидсон   Джеймс ДиДжакомо   Брендон Карри   Энтони Чиприани   Джордон Болден   Итэн Хершенфельд   Ноам Шапиро   Дэнни Плаза   Зора Касебеоре   США   фильм   комедии   Николай Цанков   криминальный   Джо Манганьелло   Майя Хоук   2023   Николь Паоне   Ума Турман   Сэмюэл Эл Джексон   Деби Мазар   Дри Хемингуэй   Мэттью Майер   Майк Дойл   Джонна Даддио   Марианн Рендон   Ларри Пайн   Александр Соковиков   Дженифер Ким   Кэнди Бакли   Эми Кьюм   
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