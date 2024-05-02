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Boston Dynamics показала танцующего робота-пса в костюме собаки

Boston Dynamics показала танцующего робота-пса в костюме собаки

Автор:
02 мая 2024 08:35
Метки: Boston Dynamics   Видео   Пёс   робот   собака   танец   
991
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Работники компании Boston Dynamics сшили для своего робо-пса Spot собачий костюм. Видео, в котором робот в костюме собаки двигается рядом с обычным Spot, был снят к Международному дню танца 29 апреля.

Такой танец робопсов стал возможным благодаря инструменту Choreographer, который инженеры использовали для создания и управления движениями роботов. С помощью этого инструмента и API Spot разработчики настроили каждое движение под ритм.

Источник:

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Метки: Boston Dynamics   Видео   Пёс   робот   собака   танец   
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2  комментария
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6k
Роман Час назад
а я бы не отказался от такого робота))) накидал на него покупок или в лес по грибы с ним.. жаль батарейка маленькая пока что )
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17k
Alex 43 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 3936 постов (3930 в горячем)

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