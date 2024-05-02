Boston Dynamics показала танцующего робота-пса в костюме собаки

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Работники компании Boston Dynamics сшили для своего робо-пса Spot собачий костюм. Видео, в котором робот в костюме собаки двигается рядом с обычным Spot, был снят к Международному дню танца 29 апреля.
Такой танец робопсов стал возможным благодаря инструменту Choreographer, который инженеры использовали для создания и управления движениями роботов. С помощью этого инструмента и API Spot разработчики настроили каждое движение под ритм.
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