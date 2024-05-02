В подмосковной электричке пассажиры не поделили место для ног

2240
1
1
Мужчина и женщина сели напротив друг друга. В какой-то момент пассажирке не понравилось, как ставит ноги ее сосед. Она стала требовать их отодвинуть. Завязалась небольшая ножная драка.
И даже белые кроссовки не пожалела
Источник:
Ссылки по теме:
- Вечерние танцы девушки вывели соседа снизу из себя
- Камеру вырубай: женщина устроила конфликт на ровном месте
- Безотказный способ нарваться на неприятности
- Хамское поведения посетителя пекарни
- Битва девушек за переднее сиденье в такси
Новости партнёров
реклама
просто некоторые пассажиры е.банько