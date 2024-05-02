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В подмосковной электричке пассажиры не поделили место для ног

В подмосковной электричке пассажиры не поделили место для ног

Автор:
02 мая 2024 10:22
Метки: Видео   Девушка   конфликт   мужчина   ноги   терпение   электричка   
2240
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Мужчина и женщина сели напротив друг друга. В какой-то момент пассажирке не понравилось, как ставит ноги ее сосед. Она стала требовать их отодвинуть. Завязалась небольшая ножная драка.


И даже белые кроссовки не пожалела

Источник:

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Метки: Видео   Девушка   конфликт   мужчина   ноги   терпение   электричка   
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28  комментариев
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
36k
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53k
smakido 2 минуты назад
Дама агрессивна и неуравновешенная, мужчина имеет адское упрямство!
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136
Liberman 10 минут назад
весенне обострение наложилось на ПМС....
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0
John Nemec 10 минут назад
Шо за нах, рядом с ней свободное место, ди вагон неполный
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1k
Олег 18 минут назад
Просто электрички проектировали е.банько. Зачем сиденья лицом друг к другу ставить?
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136
Liberman Олег 11 минут назад
а в самолете тоже ебнаько проектировали?
просто некоторые пассажиры е.банько
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62k
dima423 20 минут назад
пля епаный цирк... баба конечно епанутая на всю голову, но и мужик странный, или ему в кайф эта ситуация...)) Главное мест свободных полно
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10k
Trenzel2003 23 минуты назад
Баба начавшая драку автоматически переходит из разряда слабый пол, в спаринг партнер!
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656
DuckTales 45 минут назад
Зачем это терпеть ? Давно бы пересел в другое место от этой неадквашки ...
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19k
Михаил Гривин 46 минут назад
У мужика нервы из легированного чугуния. Я бы секунд 20 всего выдержал, после чего пересел бы на другое место.
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5k
Unda 57 минут назад
они женаты? ))
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17k
Kostick Час назад
только я ждал, что мужик эту овцу вырубит? нервы у него железные...
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17k
GROMOZEKA 2 часа назад
Какой агрессивный способ познакомиться у девушки
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12k
Ligov 2 часа назад
И ведь мест свободных полно в вагоне.
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3k
Жирный бот 2 часа назад
Весна)))
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1k
surgy 2 часа назад
Тупая П и тупое быдло)
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15k
Antique computer 2 часа назад
Это, походу, знакомые или муж с женой ругаются. Не представляю себе, чтобы какая-то женщина вот так начнет незнакомого мужчину пинать.
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194
WarsmithHonsou Antique computer Полчаса назад
тоже самое в общественном автобусе , шкура инстаграмная причем ноги она засунула не под свое место, а под противоположное
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1k
Quantimus 2 часа назад
Ну не знаю, у меня рост высокий, тоже ноги далеко распространяются, обычно если кто-то сидит напротив то ноги распределяются смещением ноги каждого немного в сторону и получается моя нога, его/ее нога, моя нога, его/ее нога. И никаких конфликтов.
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9k
Гвоздь 2 часа назад
не мигранты - нечего комментировать.
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Miralanim
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