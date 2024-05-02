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Как это было: использование рога единорога для проверки еды на наличие ядов

Как это было: использование рога единорога для проверки еды на наличие ядов

Автор:
02 мая 2024 10:41
Сообщество : Исторические факты
Метки: единорог   история   король   медицина   наука   отравление   проверка   рог   суеверие   яд   
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Вас не существует, но при этом за вами гоняются толпы желающих изловить, раздербанить на части и использовать каждый кусочек с чувством, толком, расстановкой? Поздравляем: вы – средневековый единорог.

Хотя это животное и вымышленное, за время его, так сказать, несуществования беднягу изрядно достали. Изящных копытных преследуют собаки, их заманивают в ловушки с девственницами в качестве приманки и убивают ради их магических свойств. Согласно древним учёным, таким как греческий врач Ктесий, магические свойства рогов включали очищение воды и изгнание яда из пищи.

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Ярчайшие светила от Аристотеля до Леонардо да Винчи верили, что единороги существуют. А эскулапы в Средние века начали утверждать, что чистота рогов единорога позволяет обнаружить яд. Это утверждение сделало рога популярным предметом среди королевских особ и богачей. Известны случаи, когда европейские дворяне использовали рога, чтобы определить, не смертельна ли их пища.

Но как получить рог единорога в мире, где нет единорогов? И это хороший вопрос.

Иногда ответом был рог носорога или моржа. Но чаще всего брали то, что сейчас считается одним из самых дорогих материалов во всей истории – бивни нарвалов. Нарвалы – небольшие киты, обитающие в Арктике, и их единственный зуб может достигать 30 сантиметров в длину (и даже более) и закручиваться, сужаясь к острию. На них издавна охотились канадские и гренландские инуиты, а также викинги. В раннем Средневековье, путешествуя по морям, викинги охотились на зверей и добывали рога нарвалов, которые продавали, не раскрывая их истинного происхождения. Эти рога стали настолько символичными, что к XII веку витая форма клыка нарвала стала общепринятым изображением рога единорога.

Благодаря своей потенциальной мистической силе они стали почти что бесценной редкостью. В своей работе «Бокал из рога единорога» историк искусства Гвидо Шенбергер отметил, что «среди вещей, которые человек искал для защиты жизни и предотвращения смерти, ни одна не ценилась так высоко, как рог единорога».

Белоснежные единороги были мощнейшим символом. Часто их очистительную силу приписывали святой связи с христианством и Иисусом Христом. В других случаях они символизировали любовь. Но ни одна из этих высоких ассоциаций не мешала королевским особам покупать рога, которые принадлежали мёртвым единорогам. Лоренцо Медичи владел бивнем нарвала, который стоил 6 000 золотых монет, а королева Елизавета I, по слухам, получила такой бивень стоимостью 10 000 фунтов стерлингов (цена целого замка). Датских правителей когда-то короновали на троне из рогов единорога.

Даже великий инквизитор Томас де Торквемада – основатель испанской инквизиции брал с собой в поездки кусочек рога. Впрочем, упредительные меры Томаса можно понять: коварные еретики запросто могли отправить инквизитора на тот свет, подсыпав какую-нибудь пакость.

Существовало множество способов использования не совсем единорожьего рога. Измельчённый бивень нарвала посыпали на раны и глотали, чтобы вылечить болезнь. Но чаще всего его использовали для обнаружения яда. Из кусочков бивня делали кубки, рукоятки ножей, амулеты для ношения на шее, а ещё более мелкие кусочки использовали для проверки еды и вина. Яд обнаруживался, если кость меняла цвет или начинала запотевать. Полное отсутствие успешно обнаруженного яда не помешало торговле рогами.

Для знати эпохи позднего Средневековья и Ренессанса отравление  было обычным способом устранения конкурентов и неугодных. Можно предположить, что большинство королевских особ умирало от естественных болезней. Но необнаруживаемость яда в годы, предшествовавшие появлению современной медицины, порождала здоровые подозрения среди тех, у кого было много врагов. Мстительные Медичи были большими поклонниками рога единорога, а Мария, королева шотландцев, хотела испытать его на себе, пока находилась в плену у своей кузины, Елизаветы I. Но помимо рога единорога королевские особы обычно заставляли слугу попробовать их еду. Очевидно, что этот способ был гораздо эффективнее.

С началом развития науки и доказательных экспериментов вера в чудодейственные свойства рогов стала затухать. И в наши дни рога единорога, которые на самом деле таковыми не являются, остались разве что только в музеях в качестве занимательных экспонатов.

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Метки: единорог   история   король   медицина   наука   отравление   проверка   рог   суеверие   яд   
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3  комментария
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7k
Lexx 47 минут назад
--- королевские особы обычно заставляли слугу попробовать их еду ---
Далеко не лучший способ. Уже в те времена умели изготавливать яды, действующие через 3-5 суток.
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3k
Остап_Бендер_Задунайский 3 минуты назад
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10k
Trenzel2003 Полчаса назад
Просвещенная европа! Бл**ть!
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