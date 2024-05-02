Как это было: использование рога единорога для проверки еды на наличие ядов

Ярчайшие светила от Аристотеля до Леонардо да Винчи верили, что единороги существуют. А эскулапы в Средние века начали утверждать, что чистота рогов единорога позволяет обнаружить яд. Это утверждение сделало рога популярным предметом среди королевских особ и богачей. Известны случаи, когда европейские дворяне использовали рога, чтобы определить, не смертельна ли их пища.

Но как получить рог единорога в мире, где нет единорогов? И это хороший вопрос.